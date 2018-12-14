Порошенко отверг предложения Лукашенко по Донбассу

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его предложения по контролю на российско-украинской границе и проведению выборов в Донбассе не нашли поддержки, в частности, у президента Украины Петра Порошенко. "Я уже готов был как пограничник стать на той границе, учитывая, что ко мне нормально русские люди относятся и украинцы, и выборы там провести по минскому соглашению...

Что вы думаете? Те, кому надо прекратить эту войну, прежде всего Порошенко и украинцам, сами начали это отвергать. Мотивацию нашли: Лукашенко пророссийский", - сказал глава Белорусского государства на пресс-конференции для российских СМИ в Минске в пятницу.



А.Лукашенко также заявил об опасениях относительно размещения сил НАТО в Украине.



"Чем дальше - тем хуже (развивается ситуация в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины - ИФ). Скажу свою позицию: все боятся, что там будет НАТО", - сказал президент Беларуси.



"Я недавно Владимиру Владимировичу (Путину) сказал, что мы с тобой скоро господа будем просить, чтобы там была НАТО, а не отмороженные нацмены с ружьем. Вот до чего мы можем довести (ситуацию - ИФ)", - добавил президент.



При этом А.Лукашенко отметил, что у таких "нацменов" может появиться ракетное вооружение. "В этот момент США выходят из договора об ограничении ракет малой и средней дальности. А теперь представьте, что у меня под Гомелем будут стоять ракеты с ядерными боеголовками, а у вас под Ростовом. Мы что, этого хотели? Поэтому пока не поздно, надо башку в руки взять и что-то сделать, чтобы это прекратить", - сказал А.Лукашенко.



Президент Беларуси в очередной раз заявил, что без участия США конфликт в Украине не будет решен. "Но мы втроем (Беларусь, Россия, Украина - ИФ) можем решить. Надо сесть и подумать, отказаться от нападок, где-то что-то за скобки вывести, где-то что-то простить. Давайте делать шаги в этом направлении", - отметил он.



А.Лукашенко призвал стороны к мирному урегулированию конфликта на Донбассе, отметив, что хорошо знает, что происходит в Украине. "Я знаю, что там происходит, лучше, чем сидящие здесь, и даже руководство России (...) Нам ли, славянам воевать здесь. Я знаю украинцев, они не враги, они не такие плохие, как вы иногда говорите на каналах. Давно пора прекратить это, уже никто не смотрит", - сказал президент Беларуси.