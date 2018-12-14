НАТО сожалеет о решении Косова создать собственную армию

НАТО сожалеет о решении самопровозглашенного Косова начать создание собственной армии, которое было принято вопреки озабоченностям альянса. Об этом заявил в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг, подчеркнув, что альянс теперь будет вынужден пересмотреть свое взаимодействие с косовскими силами. Он подтвердил сохранение миссии альянса в Косове по поддержанию безопасности в крае.



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"Я сожалею о принятии этого решения вопреки озабоченностям НАТО, - заявил Столтенберг. - Хотя, в принципе, вопрос о статусе Сил безопасности Косова должен решаться самим Косовом, мы уже подчеркивали, что момент для этого решения выбран очень неудачно".



"НАТО поддерживает развитие Сил безопасности Косова в рамках их действующего мандата. С изменением этого мандата Североатлантический совет будет вынужден пересмотреть свое сотрудничество с Силами безопасности Косова, - подчеркнул генсек. - НАТО остается привержена обеспечению мирной и безопасной обстановки в Косове при помощи миссии альянса KFOR, а также стабильности на Западных Балканах в целом".



Он призвал все стороны "гарантировать, что сегодняшнее решение не приведет к усилению напряженности в регионе", поддержал продолжение переговоров Белграда и Приштины под эгидой ЕС и к продолжению реформ в странах региона.



Парламент самопровозглашенной республики Косово утвердил формирование полноценной армии на основе сил безопасности. На голосование были вынесены три законопроекта, предусматривающие создание полноценной армии. В ходе заседания 106 депутатов поддержали принятие закона о создании министерства обороны, 105 - закон о трансформации сил безопасности в армию, третий закон о службе в косовских силах безопасности также поддержали 105 депутатов. Все присутствовавшие проголосовали "за", воздержавшихся не было, депутаты сербской партии "Сербский список" покинули зал и в голосовании не участвовали.



Ожидается, что армия непризнанного образования будет состоять из 5 тыс. военнослужащих, еще 3 тыс. будут в резерве. Расходы на армию, согласно принятым законам, составят 98 млн евро в год. Предполагается, что в составе вооруженных сил будут присутствовать артиллерия, войска ПВО, а также биологической и химической защиты. Как заявил в пятницу командующий силами безопасности Рахман Рама, "армия будет на службе всех граждан и будет выполнять свои функции на всей территории Косова", в том числе "и на севере Косова", преимущественно населенном этническими сербами.

