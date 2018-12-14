- Главная
- Звездная пыль
- Эксклюзивное интервью Ирины Федишин: почему поклонники пишут ее мужу?
Эксклюзивное интервью Ирины Федишин: почему поклонники пишут ее мужу?
Ее называют Олегом Винником в юбке, и она не обижается. Известная украинская певица Ирина Федишин только за последний год дала 160 концертов – девять месяцев провела на гастролях! Как при таком насыщенном графике ей удается держать себя в форме? Почему до сих пор макияж и прически на концерт она делает себе сама? И какую роль в карьере артистки играет ее муж? Об этом Ирина рассказала в эксклюзивном интервью программе «Утро с Интером».
Чтобы ежедневно собирать полные залы, нужно не только хорошо себя чувствовать, но и прекрасно выглядеть. Ирина Федишин признается, что держать себя в форме ей помогают ежедневные утренние тренировки, которые она не пропускает ни дома, ни на гастролях: «Тренировки дают прилив энергии и бодрят лучше, чем утренний кофе».
Зато о здоровом питании во время гастролей артистке приходится забыть. «Очень часто концерт заканчивается, когда рестораны уже закрылись, – рассказывает Ирина. – Поэтому мы иногда шутим, что спонсор нашего тура – хот-доги на заправках. Честно говоря, мне эти хот-доги уже приелись. После концерта я могу съесть даже какую-то консервированную сардину. Зато я очень закаленная, выживу в любых условиях (смеется)».
Муж певицы и по совместительству ее продюсер Виталий Човнык на гастролях всегда рядом с Ириной. Пока жена на сцене, мужчина держит под контролем все нюансы концерта: он в зале и за звукорежиссера, и за фотографа. Ирина и Виталий начинали гастролировать вместе более десяти лет назад, тогда не могли себе позволить большой штат людей. «У нас даже не было собственного автомобиля, мы просили отца Иры, чтобы он нас на своем «Део Ланосе» возил на концерт, – вспоминает муж певицы. – Он был за рулем, сбоку сидела Ира, а сзади еще сидели четыре артиста балета. Мы подъезжали на площадку, специально останавливались где-то за 500 метров, брали костюмы и дальше шли пешком, чтоб никто не видел, как и на чем мы приехали. Мы долго шли к тому, чтобы в любом городе Украины собирать на концерте полный зал».
С тех пор Ирина и Виталий привыкли все делать сами. Даже прическу и макияж на гастролях артистка делает себе сама, а если что не так, муж всегда подскажет. «Говорят, что мужчины невнимательны к деталям. Это не про Виталия. Он заметит абсолютно все: если где-то в платье подкладка торчит, если я не так встала на сцене или не так ноги поставила».
А еще муж ведет страницу Ирины Федишин в соцсетях, общается с прессой и отвечает на сообщения поклонников. «Мы доступны: люди могут нам писать, звонить. Очень часто поклонники присылают Ире смс на мой номер, думая, что это ее телефон. Таких сообщений больше тысячи в день!»
Ирина Федишин не избегает живого общения со своими поклонниками и всегда выходит на встречу с ними после выступления: «Бывают разные моменты, когда ты отработаешь концерт – и хочется собрать вещи и поехать в отель. Но я понимаю, насколько это важно для людей, которые пришли на концерт, увидеть артиста ближе и сделать с ним фото на память».
Недавно лично встретиться со своей любимой певицей, сделать с ней фото и пообщаться смогла участница благотворительного аукциона «Интер – детям» Юлия Файзулина. На концерт Ирины Федишин «Білі троянди» в киевском дворце «Украина» девушка приехала из Львова.
Юлия признается, что уже давно следит за творчеством Ирины: «В 2013 году случайно попала на ее сольный концерт во Львове, увидела феерическое шоу, я была просто в восторге! Мне очень понравилось, как она выступает, как она относится к своим зрителям».
Когда девушка узнала о грандиозном сольном концерте любимой певицы в Киеве, в подготовке которого были задействованы профессионалы, работавшие над постановками для Евровидения, решила во что бы то ни стало попасть на него. Но билетов в кассах уже не осталось. Поэтому Юля очень обрадовалась, когда увидела, что Ирина Федишин предложила два VIP-билета на этот концерт в качестве лота благотворительного онлайн-аукциона «Интер – детям». «Когда на странице Ирины Федишин я увидела информацию об этом лоте, выкупила его, не раздумывая, – признается девушка. – Тем более что он благотворительный. Детишки нуждаются в нашей поддержке».
После двухчасового шоу Юлия Файзулина встретилась с артисткой за кулисами, подарила цветы, сделала совместное фото и даже получила возможность пообщаться с Ириной. Девушка призналась: очень рада, что выкупила лот, благодаря чему смогла лично познакомиться с любимой певицей.
Уникальная возможность встретиться со своим кумиром есть у каждого! На сайте deti.inter.ua есть еще много эксклюзивных лотов от звезд шоу-бизнеса, телевидения и спорта. Например, присутствие на съемках нового клипа певицы Гайтаны, олимпийская тренировка с Лилией Подкопаевой, мастер-класс по плаванию от телеведущего Андрея Данилевича, урок вокального и сценического мастерства от дуэта Anna-Maria, тренировка со звездой украинского бокса Денисом Беринчиком, присутствие в студии звукозаписи вместе с группой Aviator. Приобретая лоты на благотворительном онлайн-аукционе «Интер – детям», вы не только покупаете уникальный подарок для себя или близкого человека, но и принимаете участие в большом и важном деле. Все вырученные от продажи лотов средства пойдут на оснащение палаты для трансплантации костного мозга для детского отделения Национального института рака. Делать добро легко – присоединяйтесь! Вместе мы можем спасать детские жизни!