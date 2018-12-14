Эксклюзивное интервью Ирины Федишин: почему поклонники пишут ее мужу?

Ее называют Олегом Винником в юбке, и она не обижается. Известная украинская певица Ирина Федишин только за последний год дала 160 концертов – девять месяцев провела на гастролях! Как при таком насыщенном графике ей удается держать себя в форме? Почему до сих пор макияж и прически на концерт она делает себе сама? И какую роль в карьере артистки играет ее муж? Об этом Ирина рассказала в эксклюзивном интервью программе «Утро с Интером».

Чтобы ежедневно собирать полные залы, нужно не только хорошо себя чувствовать, но и прекрасно выглядеть. Ирина Федишин признается, что держать себя в форме ей помогают ежедневные утренние тренировки, которые она не пропускает ни дома, ни на гастролях: « Тренировки дают прилив энергии и бодрят лучше, чем утренний кофе ».

Зато о здоровом питании во время гастролей артистке приходится забыть. « Очень часто концерт заканчивается, когда рестораны уже закрылись, – рассказывает Ирина. – Поэтому мы иногда шутим, что спонсор нашего тура – хот-доги на заправках. Честно говоря, мне эти хот-доги уже приелись. После концерта я могу съесть даже какую-то консервированную сардину. Зато я очень закаленная, выживу в любых условиях (смеется)».

Муж певицы и по совместительству ее продюсер Виталий Човнык на гастролях всегда рядом с Ириной. Пока жена на сцене, мужчина держит под контролем все нюансы концерта: он в зале и за звукорежиссера, и за фотографа. Ирина и Виталий начинали гастролировать вместе более десяти лет назад, тогда не могли себе позволить большой штат людей. « У нас даже не было собственного автомобиля, мы просили отца Иры, чтобы он нас на своем «Део Ланосе» возил на концерт, – вспоминает муж певицы. – Он был за рулем, сбоку сидела Ира, а сзади еще сидели четыре артиста балета. Мы подъезжали на площадку, специально останавливались где-то за 500 метров, брали костюмы и дальше шли пешком, чтоб никто не видел, как и на чем мы приехали. Мы долго шли к тому, чтобы в любом городе Украины собирать на концерте полный зал ».

С тех пор Ирина и Виталий привыкли все делать сами. Даже прическу и макияж на гастролях артистка делает себе сама, а если что не так, муж всегда подскажет. « Говорят, что мужчины невнимательны к деталям. Это не про Виталия. Он заметит абсолютно все: если где-то в платье подкладка торчит, если я не так встала на сцене или не так ноги поставила ».

А еще муж ведет страницу Ирины Федишин в соцсетях, общается с прессой и отвечает на сообщения поклонников. « Мы доступны: люди могут нам писать, звонить. Очень часто поклонники присылают Ире смс на мой номер, думая, что это ее телефон. Таких сообщений больше тысячи в день! »







Ирина Федишин не избегает живого общения со своими поклонниками и всегда выходит на встречу с ними после выступления: « Бывают разные моменты, когда ты отработаешь концерт – и хочется собрать вещи и поехать в отель. Но я понимаю, насколько это важно для людей, которые пришли на концерт, увидеть артиста ближе и сделать с ним фото на память ».

Недавно лично встретиться со своей любимой певицей, сделать с ней фото и пообщаться смогла участница благотворительного аукциона «Интер – детям» Юлия Файзулина. На концерт Ирины Федишин «Білі троянди» в киевском дворце «Украина» девушка приехала из Львова.

Юлия признается, что уже давно следит за творчеством Ирины: « В 2013 году случайно попала на ее сольный концерт во Львове, увидела феерическое шоу, я была просто в восторге! Мне очень понравилось, как она выступает, как она относится к своим зрителям ».

Когда девушка узнала о грандиозном сольном концерте любимой певицы в Киеве, в подготовке которого были задействованы профессионалы, работавшие над постановками для Евровидения, решила во что бы то ни стало попасть на него. Но билетов в кассах уже не осталось. Поэтому Юля очень обрадовалась, когда увидела, что Ирина Федишин предложила два VIP-билета на этот концерт в качестве лота благотворительного онлайн-аукциона «Интер – детям». « Когда на странице Ирины Федишин я увидела информацию об этом лоте, выкупила его, не раздумывая, – признается девушка. – Тем более что он благотворительный. Детишки нуждаются в нашей поддержке ».

После двухчасового шоу Юлия Файзулина встретилась с артисткой за кулисами, подарила цветы, сделала совместное фото и даже получила возможность пообщаться с Ириной. Девушка призналась: очень рада, что выкупила лот, благодаря чему смогла лично познакомиться с любимой певицей.