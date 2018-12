Большая стирка с Александром Клименко, Максимом Слуцким и Артуром Золотаревским

По данным военной прокуратуры, Александр Клименко за время пребывания на должности министра доходов и сборов вывел из страны почти $800 млн. В схеме принимали участие ряд офшорных компаний, которые проводили эти деньги через европейские банки. На сегодняшний день по делу нет никаких видимых подвижек. Но недавно эти же фирмы всплыли по результатам расследования в другой схеме, связанной с легализацией средств немецкими компаниями.



В июле 2017 года Главное следственное управление Нацполиции совместно с Генпрокуратурой проводили масштабные обыски в торгово-офисном центре «Гулливер» в Киеве. Следственные действия проводили на этажах, арендованных аффилированными с экс-министром доходов и сборов Александром Клименко – медиа-холдингом «Вести», группой компаний Unison и двумя управляющими активами компаниями.

По завершению обысков главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что нанесенный Клименко ущерб украинским налогоплательщикам составляет около $788 млн. Он отметил, что беглый экс-министр якобы вывел эти средства в офшоры, а на них, по подозрению следствия, приобрели 78 квартир, 28 офисов, 5 домов, 11 земельных участков, 23 автомобиля и 3 этажа в бизнес-центре «Гулливер», а также 1000 грузовых железнодорожных вагонов. Однако, в итоге дело об офшорах утихло.

Но упомянутые компании, фигурировавшие в антикоррупционных делах Военной прокуратуры, всплыли при расследовании других схем, связанным с днепропетровским предпринимателем Артуром Золотаревским. Расследование в итоге указало на участие фирм Клименко в схеме по легализации денег, якобы нелегально полученных немецким бизнесом.

Примечательно, что несмотря на немецкие названия компаний, а также немецкую прописку их формальных и фактических владельцев, речь в статье пойдет о выходцах из Украины.

В самой же «оборудке» по легализации денег принимают участие сразу несколько компаний. Так, компания Х берет взаймы у другой компании (Y) определенную сумму денег. Затем кредитор (компания Y) продает право требования по этому кредиту третьей фирме – компании А. Та, в свою очередь – компании В и так далее. В конечном итоге долг «покупает» сам же заемщик или подконтрольная ему компания. При этом заемщик фактически получает возможность не платить по долгам, так как сам у себя никогда этого не потребует. В то же время компания Х не платит налог на прибыль (получение кредита и его погашение показывается как убытки в налоговых отчетах), фактически обманывая бюджет на эту сумму.

Копания Х, по данным расследования, - фирма A.M. Verwaltungsgesellschaft mbH (Франкфурт-на-Майне), которая занимается управлением коммерческой недвижимостью. Согласно данным из открытых источников, компанией руководит бывший украинец, а ныне очевидно гражданин Германии Максим Слуцкий. Он является одним из фигурантов расследования о финансовых операциях Артура Золотаревского, а также активным публичным сторонником Виктора Януковича даже после его побега.

По данным расследования, в 2008 году компания Слуцкого получила около $2 млн кредита от двух кипрских фирм-пустышек – Dardo Trading Ltd и Jenifex Participation Limited, зарегистрированных в Никосии. Конечными бенефициаром этих компаний являются соответственно Юлия Щукина и Владислав Кравец, граждане Украины. По данным источников в правоохранительных органах, речь идет об известных банкирах – Щукина в то время возглавляла банк «Премиум» Сергея Думчева, а Кравец – «НРБ Украина», впоследствии приобретенный «Сбербанком». В расследовании говорится, что данные $2 млн могли быть ранее незаконно получены из бюджета Украины.

Есть подозрение, что в течение почти 5 лет компания Слуцкого использовала деньги изначальных кредиторов, не рассчитываясь по займу и не показывая в связи с этим прибыли в отчетности для немецких фискальных органов. Однако в 2015 году немецкие службы наконец обратили внимание на подозрительный бизнес, который приносил доход, но якобы не отдавал ничего в федеральную казну.

В период 2012-2018 годов схема перепродажи долга A.M. Verwaltungsgesellschaft mbH была реализована. Компании Щукиной и Кравца якобы перепродали долг компании Maxi Services Ltd. (зарегистрирована в Сент-Винсенте и Гренадинах). Далее появились фирмы, указанные в расследовании как «прокладки» - New Thornhill Trading inc. и Margolex Limited, которые, как предполагается, «выкупили» право требования долга у Maxi Services, а затем якобы «перепродали» друг другу по цепочке. В конечном счете, говорится в расследовании, Margolex перепродала этот долг компании Elizaten Management из Объединенного Королевства.

Эта компания интересна тем, что ее учредителем, как предполагается, также является гражданка Украины – жительница Днепра Елена Геллер – в девичестве Каплан, которая приходится родной сестрой Юлии Каплан, жены Максима Слуцкого. Таким образом, в итоге Слуцкий получил назад «свой» долг, и теперь может либо списать его сам себе, либо «погасить».

Специалисты по налоговому праву называют эту схему типичной схемой по легализации средств, возможно, незаконной, ведь ее результатом может быть многолетнее занижение прибыльности бизнесом.

В результате описанной выше схемы (см. документы в конце материала), компания A.M. Verwaltungsgesellschaft mbH, как указано в расследовании, изначально получила на свои счета добытые якобы преступным путем 2$ млн. Предполагается, что директор компании Максим Слуцкий, эти 2$ млн легализовал с помощью многочисленных передач права требования, которое в результате оказалось у подконтрольной ему компании. Теперь A.M. Verwaltungsgesellschaft mbH может использовать «долг» для искусственного занижения доходов компании и тем самым уклоняться от уплаты налогов.

Примечательны и имена двух из трех компаний, которые помогали Слуцкому, Каплан и Геллер осуществлять весь процесс оптимизации. Как сказано в материалах расследования, речь идет, в частности, о Margolex Limited – вместе с Transhell Financial Inc эта фирма фигурирует в упомянутом в самом начале деле об офшорах экс-министра доходов и сборов. В рамках расследования этого дела Генпрокуратура обращалась к Латвии с целью получить доступ к счетам компаний в латвийских банках. Результаты обращения «засветились» в одном из решений Печерского райсуда Киева.

В рамках досудебного расследования по материалам уголовного производства №42018000000000563 выяснилось, что Александр Клименко зарегистрировал на своего отца в Лихтенштейне фирму IDP FOUNDATION, которая стала контролировать компании Клименко. Именно через эту компанию в период 2011-2014 гг. якобы были проведены уже упомянутые $788 млн., под ее контролем покупалась недвижимость и делались инициативы в ликвидные активы.

Согласно судебному решению, в течение апреля-июня 2015 году Transhell Financial Inc перечислила более $2 млн на счета другого офшора. На счета Margolex, наоборот, деньги приходили. Обе компании, по версии следствия – напрямую подконтрольны Александру Клименко. К слову, именно из Гонконга была поставлена несколько лет назад партия оборудования для майнинга, которую изъяли в аэропорту «Борисполь».

Третья компания - New Thornhill Trading inc.- это, как указывается, панамский офшор Артура (Натана) Золотаревского. Есть подозрение, что через этот офшор Золотаревский управляет своей форекс-пирамидой www.770capital.com. Как уже писалось ранее, фактически, под его кураторством на территории Украины в г. Днепр может вестись незаконная бизнес-деятельность, в которой задействованы около 55 сотрудников, фонд оплаты которой составляет около 850 тыс. грн./мес.. Кроме того, возможно, происходит умышленное уклонение от уплаты как налогов на доходы фактического собственника и его сотрудников, так и соответствующих налогов на прибыль в бюджет страны.

Кроме того, ряд других компаний днепровского мецената уже фигурируют в делах по фиктивному предпринимательству, о налоговых долгах и участию в схемах по минимизации налогов. Сам же Артур (Натан) Золотаревский, как уже было написано ранее, мог быть одним из «технических исполнителей» Александра Клименко по вопросам организации работы «обнальных площадок» и выведения денег в активы за границей.

Связь самого Золотаревского со Слуцким, Каплан и ее сестрой Геллер прослеживается через их совместный бизнес, а также через бизнес-партнера Слуцкого – Владислава Израилита. Золотаревский совместно с Израилитом владеют компанией EuroZahid LLC, которая обвинялась в ряде уголовных преступлений по уклонению от уплаты налогов и фигурантом расследования по участию в легализации денег на территории Германии и Швейцарии.

Документ - Доверенность Геллер

Дело в том, что Золотаревский указал эту компанию как источник доходов для формирования в 2017 году уставного капитала CROWN RESOURCES SA – швейцарской «управляющей» компаний. Швейцарское законодательство позволяет это лишь в случае, если текущих легальных доходов достаточно для формирования уставного фонда. Золотаревский же, как сказано в расследовании, завысил показатели доходности бизнесов, с которых были переброшены деньги в Швейцарию, чем было обмануто местное правительство.

В свою очередь, Израилит, совместно с уже известной нам Юлией Каплан, владеет компанией Kapis GmbH во Франкфурте на Майне.

Таким образом, фирмы Александра Клименко обнаружились в схеме по оптимизации платежей Слуцкого-Израилит, а также их друга Артура (Натана) Золотаревского на территории Германии.

Документ - 1 этап

Документ - 4 этап