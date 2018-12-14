Насиров: Нынешняя система власти прогнила

Система власти в Украине должна была поменяться после Майдана, но этого не произошло. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил глава Государственной фискальной службы Роман Насиров.



По его словам, страна сейчас приближается к точке «Че» и ей нужны реформы не «для галочки».



«Система в действительности реально прогнившая. У нас были ожидания, что она поменяется после Майдана – в 2014-м, в 2015-м, в 2016-м году. В итоге она чуть-чуть поменялась и остановилась. Теперь она возвращается к тому, какой была. Систему надо менять», – рассказал он.



Более подробно об этом смотрите в видео:







Напомним, 11 декабря Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение Романа Насирова с должности главы ГФС.

