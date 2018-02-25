Где взять займ на карту без электронной почты через SMS-сообщение

За последние годы кредитование существенно упростилось. Если раньше человеку приходилось приезжать в банк для оформления кредита, то сегодня этого можно избежать. В Украине функционирует немало микрофинансовых организаций, которые круглосуточно выдают деньги в долг через интернет. Для их получения нужно просто быть совершеннолетним и иметь паспорт с ИНН. Чтобы долго не искать подходящие компании, предлагаем вам получить займ на карту без фото и звонков в creditik.com.ua. На сайте Creditik собран целый список МФО, которые предоставляют микрозаймы на выгодных условиях без email.

Пошаговая инструкция получения

В первую очередь вам нужно выбрать микрофинансовую организацию. Для этого сравните условия кредитования в разных компаниях и подберите ту, которая удовлетворяет вас больше всего. Когда МФО будет найдена, сделайте следующее:

Перейдите на сайт компании. В специальном калькуляторе укажите, на какую сумму и срок желаете взять онлайн кредит без емейла. После этого подайте заявку и дождитесь ее рассмотрения. В случае положительного решения заберите деньги удобным способом.

Вы можете подать несколько заявок в разные компании, чтобы увеличить свои шансы на получение займа. Однако взять одновременно несколько кредитов нельзя. Вам придется выбрать одну организацию из тех, которые одобрили вашу кандидатуру.

Как оформить микрозайм без отказа

Отказы — нормальная практика в кредитовании. МФО могут отклонять кандидатуры заемщиков по самым разным причинам и имеют юридическое право не называть человеку причину отказа. Если вы желаете с высокой вероятностью оформить кредит на карту без email, следуйте простым советам:

убедитесь, что вы соответствуете всем требованиям выбранной микрофинансовой организации (они всегда указываются на сайте кредитора);

заполняйте заявку крайне внимательно: на первичном этапе ее может проверять компьютер, поэтому любая ошибка и опечатка часто приводит к автоматическому отказу;

указывайте только достоверные сведения: если кредитор узнает, что вы соврали в анкете, то онлайн кредита вам не видать;

прежде чем брать деньги взаймы, убедитесь, что у вас нет непогашенных задолженностей;

не уезжайте за пределы Украины: взять микрокредит в украинской компании могут только те люди, которые в момент оформления физически находятся на территории страны.

Интересный факт! Молодым девушкам гораздо охотнее выдают займы, чем парням. Дело в том, что дамы раньше вступают в брак, и у них появляется человек, который в случае трудностей может помочь погасить задолженность.

Плохая кредитная история может оттолкнуть многие компании, но есть немало кредиторов, готовых помочь заемщику ее исправить. Однако следует быть готовым к тому, что займ будет выдан на небольшую сумму и под высокий процент.

Возможно ли оформить микрокредит без процентов

Некоторые заемщики могут захотеть оформить онлайн Msg кредит без процентов. Возможно ли это? Более чем. Многие микрофинансовые организации завлекают клиентов тем, что выдают первые займы без процентной ставки: то есть каждый новый клиент может получить определенную сумму без переплаты. Естественно, кредиторы рискуют выдавать бесплатные микрозаймы, а потому проверяют заемщиков более тщательно.

Также во многих организациях есть так называемые программы лояльности. Например, человек обращается в МФО и берет займ под 2% в сутки. Повторный кредит он уже получит под меньшую ставку, скажем, 1,8%. Следующий микрозайм будет стоить 1,7% от суммы в день и так далее. Пользоваться программами лояльности могут только те клиенты, которые всегда исправно погашают задолженности и не допускают просрочки.

Что требуется для получения денег взаймы

Чтобы оформить SMS займ в Киеве или других городах страны, вам нужно следующее:

быть совершеннолетним (некоторые МФО выдают займы лицам от 21 года или еще старше);

иметь украинский паспорт и ИНН: нужно будет сделать фотографии паспорта и ИНН;

иметь банковскую карту: это может быть карта Приват Банка или любого другого банка Украины;

иметь мобильный телефон: на него придет СМС с кодом подтверждения, с помощью которого вы сможете оформить займ на карту без электронной почты.

Обратите внимание, что в МФО всегда есть требования к максимальному возрасту клиента. Обычно он составляет от 65 до 70 лет. Компании, предлагающие кредиты пенсионерам, могут сотрудничать и с людьми до 90 лет.

Делать ксерокопии или скан копии документов не нужно. Вам понадобится сфотографировать свой паспорт и ИНН, а после прикрепить эти фотографии к своей заявке. Некоторые кредиторы просят, чтобы клиенты фотографировали себя на фоне документов: это необходимо для того, чтобы убедиться, что человек берет деньги взаймы на себя.

Чтобы гарантированно получить микрокредит, вы должны иметь какой-то источник дохода. Желательно иметь официальный доход, который возможно подтвердить документально. Многие компании выдают займы безработным, но под словом “безработный” имеется в виду человек, у которого неофициальный доход. Людям без денег компании ничего не выдают.

Какими способами возможно получить деньги

Способы получения денежных средств отличаются у каждой компании. Зачастую украинские МФО предлагают следующие варианты:

деньги на карту: после одобрения денежные средства моментально поступают на счет клиента (процедура занимает около 5 минут);

кредит на расчетный счет: обычно идет до 3 рабочих дней;

денежные средства наличными: в этом случае заемщику нужно приехать в офис компании и забрать деньги на месте;

кредит на электронный кошелек: крупные МФО работают с электронными платежными системами, позволяя мгновенно получать займы 24/7.

Наиболее оптимальный и быстрый способ — получить кредит без звонка оператора и Email на банковскую карту. Его плюс в том, что клиенту не нужно покидать дом, чтобы забрать денежные средства.

Погашение задолженности

Способы погашения задолженности зачастую не отличаются от вариантов ее получения. Вы можете рассчитаться по займу при помощи банковской карты, своего расчетного счета, электронных кошельков, наличных денег и так далее. Более подробная информация будет указана на сайте компании, которую вы выберете.

В каждой организации есть услуга пролонгации микрозайма. Если сказать простыми словами, то это продление срока кредитования. Оно используется в том случае, если у клиента нет денег на оплату займа. Тогда он платит только проценты за дни пользования кредитом и продлевает его срок на несколько дней (обычно до 15 суток). Это позволяет не допустить просрочки, избежать начисления штрафных санкций и сохранить хорошую кредитную историю.

Также многие МФО предлагают услугу досрочного погашения. Если у заемщика скопилось достаточно денег для оплаты займа раньше окончания срока кредитования, он может рассчитаться с кредитором в любой день. Это позволит ему сэкономить денежные средства на процентной ставке.

Преимущества МФО

Получить микрозайм по СМС на карту — намного быстрее, чем обращаться в банк за кредитом. У современных украинских МФО есть много преимуществ:

Быстрый сервис. Если деньги нужны срочно, то лучший способ получить их — обратиться к услугам микрофинансовых организаций. Заявки у многих компаний одобряются за 15-20 минут, а при положительном решении деньги быстро переводят на счет клиента. Без привязки к конкретному городу. Большинство МФО функционирует во всех городах Украины. Вы можете взять займ дистанционно буквально с любой точки страны, где есть доступ в интернет. Можно оформить микрокредит как с компьютера, так и мобильного телефона и планшета. Займ не выходя из дома. Одно из ключевых преимуществ микрофинансовых компаний — возможность получить деньги взаймы на дому. Это особенно хорошо для пенсионеров, которым может быть трудно приезжать в офис организации. Минимальные требования. В отличие от банков, МФО выдвигают минимальные требования к заемщикам. Получить деньги может любой дееспособный гражданин, у которого есть паспорт, ИНН и мобильный телефон. Без лишних бумаг. В банке могут потребовать справку с места работы, выписки со счетов и прочие бумаги. В микрофинансовых компаниях нужен только паспорт и ИНН. Это связано с тем, что МФО выдают микрокредиты на маленькие суммы и сроки, поэтому они менее требовательны к своим клиентам. Высокий шанс одобрения. Некоторые компании утверждают, что одобряют 9 из 10 поступающих заявок. Правда это или нет — неизвестно, но в любом случае в микрофинансовой организации получить деньги гораздо легче, чем в банке. Нецелевые кредиты. Кредиторы зачастую не интересуются, на какие цели заемщику нужны средства. Он может взять их на лечение, покупку определенных вещей, развлечения и так далее. В банке могут спросить цель получения кредита и на основании ответа отказать клиенту в выдаче денег.

Чем МФО отличается от банков

И у банка, и у микрофинансовой компании общая цель — выдать денежные средства человеку, который в них нуждается. Тем не менее, у этих организаций есть несколько отличий.

В первую очередь стоит рассказать о процентной ставке. Так как сумма и срок займа небольшие, проценты начисляются каждые сутки, а не ежемесячно, как в случае с банком. Также микрокредиты обычно погашаются одним платежом: в банках заемщику приходится вносить платежи в течение нескольких месяцев в зависимости от срока кредитования.

Еще одно отличие — способ оформления микрозайма. В банках предпочитают личное общение с клиентом, в то время как МФО может без проблем выдать деньги взаймы через интернет, не зная клиента в лицо. Из-за такого подхода скорость оформления кредита в микрофинансовой компании гораздо быстрее, ведь заемщику не нужно тратить время на поездку к офису и стоять в очереди.

И, конечно, нельзя не сказать о доступности. В банках очень часто отказывают и ужесточают требования к своим клиентам. В МФО ситуация обстоит иначе: современные компании делают все возможное, чтобы ускорить процесс получения займа и сделать его проще для человека. Благодаря этому клиентов микрофинансовых организаций с каждым годом становится все больше.

Кому подходят и не подходят МФО

Вам подойдет МФО, если:

вы желаете получить немного денег до зарплаты и на небольшой срок;

у вас есть стабильный доход, и вы сможете своевременно вернуть займ;

денежные средства нужны вам срочно и у вас нет времени ждать слишком долго.

Микрофинансовая организация не подойдет вам в том случае, если вы хотите получить крупный займ на длительный срок: для этой цели лучше обращаться в банки.

На что обращают внимание современные кредиторы

Каждая компания оценивает клиента по нескольким критериям — это называется система скоринга. Чем большим параметрам соответствует заемщик, тем с большей вероятностью он сможет получить микрозайм. Современные кредиторы прежде всего смотрят на следующие характеристики:

Уровень дохода и стаж. Чем выше заработок, тем лучше это для кредитора. Клиенту также желательно иметь хороший стаж на последнем месте работы, ведь это говорит о его финансовой стабильности. Семейное положение. МФО предпочитают клиентов с семьей и детьми. Для них такие люди являются финансово стабильными, так как им в любом случае приходится хорошо зарабатывать, чтобы обеспечивать семью. Служба в армии (для парней). Если микрозайм желает получить молодой парень, который не служил в армии, ему могут отказать. Высок риск, что его в любой момент призовут на срочную службу, а значит он не сможет погасить задолженность. Возраст. С совершеннолетием все понятно. Но как уже было сказано, в МФО есть также максимальный возраст кредитования. Человеку за 60 сложно получить деньги в долг, потому что всегда есть риск его смерти: компании знают это, поэтому относятся к пожилым людям с максимальной осторожностью. Опыт кредитования. Любая компания смотрит на опыт кредитования. Желательно, чтобы у человека была кредитная история. Если она пустая, это может насторожить кредитора, что повлечет отказ.

Из этой статьи вы узнали очень много о современных МФО Украины. Надеемся, что информация была интересной и полезной для вас. Если вам нужны денежные средства, выберите подходящую компанию и оформляйте микрозайм в любое удобное время!