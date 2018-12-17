Советник Трампа: президент готов "закрыть" правительство ради стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп готов на все, в том числе и на частичную приостановку работы правительства, ради выделения финансирования на строительство стены на американо-мексиканской границе. Об этом заявил в воскресенье в интервью телеканалу CBS советник главы Белого дома Стивен Миллер.



"Мы сделаем все необходимое, чтобы построить стену на границе [с Мексикой] и остановить продолжающийся кризис нелегальной иммиграции", - подчеркнул он. Отвечая на вопрос журналиста о том, готов ли Трамп к приостановке работы правительства ради сооружения стены, Миллер ответил: "Если до этого дойдет дело, то безусловно".



"Это весьма принципиальная задача. На кону стоит вопрос, останутся или нет Соединенные Штаты суверенной страной, сможем ли мы устанавливать и исполнять правила въезда на территорию собственной страны", - подчеркнул Миллер. По его версии, у демократов есть выбор, "либо бороться за рабочий класс Америки, либо поддерживать нелегальную иммиграцию". Советник призвал обе партии объединиться и "создать законную систему иммиграции, а не беззаконный хаос".



Ранее газета The Washington Post сообщила, что Белый дом уже начал готовиться к вероятной частичной приостановке работы федерального правительства из-за разногласий между Трампом и демократами в вопросе выделения средств на строительство стены. Дело в том, что глава государства требует от Конгресса США $5 млрд на ее сооружение, однако демократы отказываются предоставить такую сумму и согласны лишь на $1,3 млрд.



Республиканцам не хватает голосов для утверждения бюджета на 2019-й финансовый год (начался в США уже 1 октября), который до сих пор не принят. Его необходимо утвердить до 21 декабря, иначе работа около четверти госучреждений может быть приостановлена из-за отсутствия средств.



