"Митрополит" Епифаний заявил, что не примет весомых решений без томоса

Глава "новой церкви" Украины, "митрополит" Епифаний Думенко заявил, что до получения томоса неканоническая церковная структура не будет принимать весомых решений. По словам Епифания, "новая церковь" на Украине намерена дождаться томоса. То есть томос – это тот документ, который оформит нас юридически как автокефальную Украинскую православную церковь,...

...и после этого документа мы будем уже формировать все соответствующие органы, которые будут руководить и участвовать в развитии этой церкви", - подчеркнул он.



Кафедральным собором "новой церкви", по его словам, станет Михайловский Златоверхий собор в Киеве.



"В целом мы стремимся, чтобы кафедральным собором единой Украинской православной церкви был храм Софии Киевской, но мы понимаем, насколько дорогой нашему украинскому народу является эта памятка, и что церковь самостоятельно не сможет достойно заботиться о ней… Действующим собором будет именно Михайловский Златоверхий собор, потому что во Владимирском соборе будет и впредь совершать свои богослужения святейший патриарх Филарет, который сейчас является почетным духовным наставником Украинской православной церкви", - сказал Епифаний при общении с журналистами, которое транслировал телеканал "112 Украина".



Власти Украины рассчитывают в начале января получить от Константинополя томос об автокефалии. В Киеве 15 декабря прошел "объединительный собор", на котором главой "новой церкви" был избран "митрополит" неканонической церковной структуры Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь отказалась участвовать в этом мероприятии. По данным украинских СМИ, в соборе участвовали только два представителя канонической церкви, они исключены из нее и объявлены раскольниками. В РПЦ считают ничтожным каноническое значение "собрания" в Киеве, а возможность признания Епифания в православном мире назвали едва ли выполнимой задачей.

