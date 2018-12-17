Омолодиться возможно с помощью стоматологии

Dental Face Lifting - это технология, которая позволяет восстановить высоту прикуса и нижней трети лица, вернуть четкий овал лица и избавить пациента от головных болей, шума в ушах и бессонницы. По словам Марины Колесниченко, стоматолога, главного врача Beauty Line, зубы выступают в роли опоры для мягких тканей лица (мышц и кожи). С возрастом зубы стираются, мягкие ткани лишаются опоры и начинают обвисать, образуя складки, морщины, брыли, появляются выраженные носогубки, опускаются уголки губ.



Также снижение высота прикуса вызывает смещение головки височно-нижнечелюстного сустава, которая в результате защемляет ушно-височный нерв, что является причиной головных болей, бессонницы, шума в ушах. В свою очередь, Dental Face Lifting, комплекс процедур, направленных на увеличение высоты прикуса и лифтинг мягких тканей нижней трети лица, решает все описанные проблемы. С помощью виниров или люминиров, коронок, возможно, вкладок восстанавливается каркас, поддерживающий мышцы и кожу лица, без применения хирургических методов, разрезов, швов и анестезии.



Процедура следующая: пациент проходит рентген-исследование, чтобы стоматолог оценил состояние челюстей и выявил степень диспропорции у пациента. Далее делаются диагностические слепки, а врач подбирает оптимальную высоту прикуса с помощью программы. Затем врач обращается к миотрониксу. Это аппарат, восстанавливающий физиологичную высоту нижней трети лица пациента. На лицо и шею пациента фиксируются мышечные датчики, которые расслабляют мышцы и формируют их новое положение. Это изменяет статику жевательной мускулатуры, затем мягкие ткани стабилизируются в таком положении, поднимаются и разглаживаются.



По итогу исследования на миотрониксе для пациента создается индивидуальная капа. Ее необходимо носить некоторое время, в течение которого проходит лифтинг лица и перестройка мышечного каркаса, привыкание суставов челюсти к новому положению, формирование новых лицевых пропорций. Когда завершается лифтинг мышечного каркаса пациенту устанавливают виниры или люминиры, коронки, вкладки для поднятия высоты прикуса. Процедуру возможно проводить при патологической стираемости с 25 лет. Средний рекомендованный возраст - после 35 лет. Результат такого лечения сохраняется практически до конца жизни.

