Прием БАДов не спасет от гриппа и простуды - Супрун

Прием витаминов и биологически активных добавок не усилит иммунитет и не спасет от болезней в сезон простуды и гриппа. Об этом в воскресенье, 16 декабря, сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в соцсети Faceboоk.



Она привела слова профессора иммунологии и инфекционных заболеваний Королевского колледжа Лондона Чарльза Бенга, который считает, что иммунитет человека слишком сложный, чтобы его можно было усилить биологически активными добавками, и если бы биодобавки действительно стимулировали иммунную систему, "мы все время чувствовали бы себя плохо, шмыгали носом и лихорадили".



"Это не значит, что витамины не играют никакой роли в функционировании иммунной системы. Они очень важны, но мы их принимаем достаточно вместе с пищей", - пишет Супрун.



И.о. министра здравоохранения посоветовала заботиться о сбалансированном питании, физических упражнениях, сне и вакцинации от гриппа.



"Это дает значительно лучшую защиту от простуды или гриппа во время эпидсезона", - отметила Супрун.

