В ЕС опубликуют план готовности к Brexit

Европейская комиссия в среду, 19 декабря, опубликует меры по обеспечению готовности к выходу Великобритании из Евросоюза (Brexit). Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение пресс-секретаря президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера Мины Андреевой в Twitter.



По словам пресс-секретаря президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, меры предназначены для того, чтобы ЕС был "подготовлен к любым сценариям".



Сроки для утверждения Европарламентом и Советом ЕС любых договоренностей после Brexit 29 марта 2019 года истекают в преддверии рождественских и новогодних праздников, пишет EUobserver.

