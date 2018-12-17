Лавров: РФ потеряет Украину, если признает "ЛДНР"

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что РФ потеряет остальную Украину, если признает самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". Об этом он заявил на пресс-конференции в понедельник, 17 декабря.



"Вы хотите признать "ЛНР" и "ДНР"? А дальше? Потерять всю остальную Украину, оставить ее нацистам?", - сказал он.



Также глава МИД РФ заявил, что "украинский режим" имеет все черты неонацистского.



"Мы не воюем с украинским режимом. С украинским режимом, который имеет все черты нацистского и неонацистского, воюют граждане Украины, которые живут на Донбассе", - сказал министр.



Одновременно он отметил, что внутренние проблемы Украины "гораздо шире и гораздо глубже, чем просто "ЛНР" и "ДНР".



Также Лавров уверяет, что Россия не будет вести войну с Украиной.



"Я считаю, что минские договоренности альтернативы не имеют. Воевать с Украиной мы не будем, я вам обещаю", - сказал Лавров.

