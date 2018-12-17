В Польше между украинцами и поляками произошла массовая драка

В воскресенье перед Виленским вокзалом в Варшаве произошла массовая драка между группами поляков и украинцев. В ход пошли кулаки и стеклянные бутылки.



Напуганные свидетели были вынуждены укрыться на соседней остановке, пишет "Польское радио".



Подробные причины драки пока неизвестны. Свидетели говорят, что все началось потасовкой между несколькими поляками и украинцами.



Драка между мужчинами была жестокой, а в определенный момент они начали бросать друг в друга стеклянными бутылками.



Группы разошлись, до того как была вызвана полиция. На месте после драки осталось много битого стекла.

