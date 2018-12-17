В Украине упростили регистрацию авто

Кабинет министров Украины внес изменения в постановление по государственной регистрации транспортных средств. Об этом в понедельник, 17 декабря, сообщает пресс-служба МВД Украины.



Отныне регистрация газобаллонного оборудования и выдача временного регистрационного талона при передаче права пользования авто не требует обязательного экспертного осмотра.



Также осмотр не надо проводить при регистрации новых транспортных средств, выбраковке авто и перерегистрации машины в связи с изменением личных данных, места жительства владельца.

