Netflix намерен ежегодно выпускать около 90 фильмов

Крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке Netflix Inc. намерен стать самой плодовитой киностудией в Голливуде и стать постоянным претендентом на премию "Оскар".



Компания планирует ежегодно выпускать около 90 кинокартин, заявил глава производства собственных фильмов Netflix Скотт Стабер в интервью The New York Times.



Под его руководством находятся два подразделения. Одно из них - Originals - выпускает около 20 фильмов в год, бюджет которых находится в диапазоне от $20 млн до $200 млн. Подразделение Indie ежегодно снимает порядка 35 кинокартин, расходы на каждую из которых не превышают $20 млн.



Кроме того, Netflix выпускает документальные и мультипликационные фильмы.



Для сравнения: одна из наиболее производительных голливудских киностудий Universal Pictures, принадлежащая Comcast Corp., в год снимает около 30 фильмов.



Котировки акций Netflix с начала текущего года увеличились на 39% по сравнению со снижением американского фондового индекса Standard & Poor's 500 на 2,7% за это время.