Северная Корея обвинила США в провокационных безобразиях и интриганской шумихе

Северная Корея обвинила США в клевете и неправомерных санкциях. Об этом говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).



«На днях, придираясь к несуществующему "вопросу прав человека", [США] посмели совершить провокационные безобразия: внесли наших ответственных кадров в список односторонних санкций. И таким образом прибегли к интриганской шумихе вокруг "прав человека" против КНДР», — передает ЦТАК.



В Пхеньяне считают, что на данный момент международное сообщество приветствует проводимые им меры по денуклеаризации, а волю к улучшению американо-северокорейских отношений выражает и президент США Дональд Трамп. В то же время «Госдепартамент США, в отличие от слов президента, изо всех сил пытается повернуть отношения между странами к прошлогодней начальной точке, когда был обмен огнями». «Это вызывает подозрение, в чем же заключается их скрытая затея», — задаются вопросом в КНДР.



В тексте отмечается, что с Северной Кореей «не проходят санкции и нажим», а шантаж не может помочь решению вопросов. «Если высокопоставленные политики американской администрации, в том числе Госдепартамента, рассчитали, что успеют заставить нас оказаться от ядра (ядерной программы) посредством повышения интенсивности санкций, нажима и шумихи вокруг прав человека, не имеющих никакой связи с установлением доверия, то не будет большей той ошибки», — говорится в заключении.



10 декабря сообщалось, что власти США ввели ограничительные меры против трех высокопоставленных северокорейских чиновников. Как передавал CNN, меры были связаны с нарушением прав человека и цензурой в стране. Обвинения последовали за сообщениями о намерениях президента США Дональда Трампа встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном во второй раз. Отмечалось, что санкции должны показать намерения Вашингтона продолжить давление на Пхеньян, чтобы заставить КНДР полностью отказаться от ядерных испытаний.

