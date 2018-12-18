Украина ожидает 2-й транш макрофинансовой помощи ЕС в начале 2019 года

Украина рассчитывают получить второй транш действующей программы макрофинансовой помощи Европейского Союза объемом EUR500 млн в начале 2019 года. "Украина и Европейский Союз рассчитывают завершить программу, а следовательно получить второй транш действующей программы макрофинансовой помощи объемом EUR500 млн в начале 2019 года", - говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров по результатам встречи премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровкисом.



В.Гройсман отметил, что Украина ценит твердую и последовательную поддержку ЕС в процессе внедрения реформ.



В свою очередь, В.Домбровскис отметил, что стабилизация макрофинансовой ситуации в Украине стала стимулом в принятии решения о выделении Украине финпомощи.



"Поэтому ЕС рассчитывает, что Украина и в дальнейшем сохранит темп реформ и уделит внимание точечным изменениям в налоговой, энергетической, общефинансовой и социальной сферах", - говорится в сообщении.

