В УПЦ не исключили предания анафеме участников "объединительного собора"

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел не исключает возможного предания анафеме участников "собора" в Киеве и тех, кто его готовил. "И в кругах церковных уже архиереи поговаривают, чтобы все это лукавое сообщество предать анафеме. Оно хоть и так под анафемой, но оно к этому идет.

Если будут такие бесчинства, то мы будем вынуждены принять высшие меры церковного руководства. Эти люди, они не исправятся", - сказал митрополит Павел журналистам.



Он посоветовал украинским властям "заняться делами экономики, социального служения, дорогами - всем, что принадлежит им и что от них нужно". "Мы же их избирали не патриархами, и никто не поручал Петру Алексеевичу (Порошенко. – Прим. ред.) решать вопросы духовные", - сказал викарий Киевской митрополии.



Митрополит добавил, что "о какой "церкви" можно говорить, о какой "благодати Святого Духа", если Служба безопасности (Украины. – Прим. ред.) жмет по полной программе". "Это служба, которая выкручивает всем руки, которая пугает, которая запугивает", - отметил он.



"Печально, что мужи, которые не имеют никакого отношения к церкви, они решают судьбу церкви", - отметил митрополит.



Служба безопасности Украины с начала церковного конфликта уже не раз вызывала на допрос священнослужителей УПЦ и проводила обыски в соборах и домах священников. Ранее украинские власти, в том числе Порошенко, заявляли, что не намерены вмешиваться в дела церкви, но делают это постоянно. Так, несмотря на обещания, Порошенко добился от Константинополя признания неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали раскольническим.



Власти Украины рассчитывают в начале января получить от Константинополя томос об автокефалии. В Киеве 15 декабря прошел "объединительный собор", на котором главой "новой церкви" был избран "митрополит" неканонической церковной структуры Епифаний Думенко. По данным украинских СМИ, в соборе участвовали только два представителя канонической Украинской православной церкви, которая отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ считают ничтожным каноническое значение "собрания" в Киеве, а возможность признания Епифания в православном мире назвали едва ли выполнимой задачей.

