Тимошенко обвинила Порошенко в попытке "украсть" ГТС Украины

Президент Украины Петр Порошенко пытается присвоить газотранспортную систему (ГТС) страны через свои компании, заявила в понедельник лидер партии "Батькивщина", экс-премьер Юлия Тимошенко.



Ранее компания "Нафтогаз" заявила, что считает целесообразной продажу до 49% в уставном капитале украинского оператора ГТС международному партнеру для сохранения транзита природного газа через Украину в Евросоюз. Тимошенко заявляла, что этого нельзя допустить, и увидела в идее продажи 49% акций попытку президента через подставных лиц приобрести ГТС в собственность.



Позднее "Укртрансгаз" сообщил о создании новой структуры - "Оператора газохранилищ Украины", которая будет предоставлять услуги по хранению природного газа и обеспечивать работу всех 11 подземных хранилищ газа.



"Власть пытается осуществить эпохальную авантюру - украсть крупнейшую государственную собственность, украинскую газотранспортную систему. По нашим данным, этим занимается непосредственно президент со своими компаниями", - написала Тимошенко на своей странице в Facebook.



По ее словам, газотранспортная система ежегодно приносит госбюджету 3 миллиарда долларов. "И если под псевдопатриотические лозунги ее украдут - Украина будет обобрана до нитки", - сказала она.



"Что бы вы сейчас ни сделали, новый президент Украины вернет газотранспортную систему государству и не вернет тех денег, которые за нее будут заплачены. И это будет определено законом Украины о национализации украденного украинского стратегического ресурса. Лучше не лезьте в эти авантюры!" - заявила Тимошенко.

Также она предложила принять законопроект, представленный ее партией и запрещающий любые манипуляции с газотранспортной системой Украины.

