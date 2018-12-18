В ЕС отметили важность связей между Киевом и неподконтрольным Донбассом

В Евросоюзе в итоговом заявлении после переговоров с украинскими властями отметили необходимость поддержания социально-экономических связей Украины с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса.



"Совет ассоциации признал необходимость поддержания социально-экономических связей между районами, которые в настоящее время не находятся под контролем правительства, и остальной частью Украины", - цитирует РИА Новости заявление, принятое ЕС.



Отмечается, что это необходимо "для защиты водоснабжения, энергоснабжения и других коммунальных услуг..., снижения экологических рисков..., содействия передвижению людей и товаров". Также выражена поддержка принятию закона по разминированию территорий.

