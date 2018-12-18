Глава РПЦЗ заявил, что действия Константинополя на Украине могут привести к кровопролитию

Решение Константинопольского патриархата при активном участии правительства Украины предоставить автокефалию новой церковной структуре - это еще один политический способ разделения народов России и Украины, который может привести к кровопролитию и насилию. Об этом в беседе с ТАСС заявил в понедельник глава Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион.



"Это [предоставление автокефалии] - совершенно неканоничный поступок Константинопольского, так называемого Вселенского патриарха, совершенный в нарушение всех церковных правил, - подчеркнул митрополит. - Его поступок только усугубляет положение раздора среди верующих на Украине. Мы можем констатировать, что это - политический способ еще дальше разделять народ Украины и России, так как президент страны [Украины - Петр Порошенко] так сильно нажимает на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), возглавляемую Онуфрием, называя ее московской".

Раздор народа и мученичество паствы



"На самом деле, большинство украинского народа является прихожанами канонической УПЦ, - напомнил он. - Если будут какие-то насильственные акты со стороны правительства (Украины) против нашей православной церкви, то это вызовет, возможно, даже пролитие крови и мученичества среди паствы. Это положение очень нехорошее. Мы молимся, чтобы господь дал мир Украине, народу и чтобы православные христиане стояли верно церкви христовой и не поддавалась искусственно созданным церковным институтам".



По мнению митрополита, исправить ситуацию и восстановить единство в церкви и среди прихожан возможно, если Константинополь отменит все свои предыдущие решения и действия в отношении Украинской церкви. "Большая заслуга в этом раздоре принадлежит Вселенскому патриарху Варфоломею - он должен осознать свою ошибку, - считает глава РПЦЗ. - Конечно, он вряд ли это сделает, но пока будет такой нажим со стороны правительства тамошнего (Украины) и новой созданной автокефалии против православных христиан, не будет никакого примирения или спокойствия внутри страны. Есть жесткие силы внутри страны, которые будут стараться возбуждать раздор".



Никакого общения Русской православной церкви, РПЦЗ с вновь созданной на Украине автокефальной церковью быть не может. "Сослужение невозможно, верующие не должны ходить в эти храмы, если они считают себя православными христианами", сказал митрополит Иларион. "Каноническая церковь - это Украинская православная церковь, возглавляемая митрополитом Онуфрием и его синодом", - отметил он и напомнил, что в настоящее время Московский патриархат и РПЦЗ также не общаются со Вселенским патриархатом, чьи действия привели к межцерковному расколу. "Мы не сослужим - пока не будет исправления этой большой ошибки", - сказал митрополит.



В минувшую субботу, 15 декабря, в Киеве под эгидой Константинопольского патриархата и при активном участии украинской власти состоялся так называемый объединительный собор. Петр Порошенко, несмотря на то, что на Украине церковь отделена от государства, лично принимал участие в собрании раскольников. По его итогам он объявил о создании в стране новой церковной структуры - автокефальной поместной православной церкви, которую возглавил митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко), служивший ранее епископом неканонического Киевского патриархата. В уставных документах новая церковная организация получила название "Православная церковь Украины".



Каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата отвергла приглашение Константинополя об участии в соборе и объявила о нелегитимности как самого этого собрания, так и созданной им структуры. В понедельник, 17 декабря, на внеочередном заседании Синод канонической УПЦ снял с должностей митрополитов Симеона и Александра, а также еще четырех священнослужителей за их участие в так называемом объединительном соборе по созданию на Украине новой церковной структуры.



