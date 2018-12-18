Гройсман поприветствовал Юнкера в Брюсселе на русском

Премьер Украины Виктор Гройсман, приехавший в Брюссель для переговоров с европейскими чиновниками, на открытой части встречи с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером говорил на русском и английском языках, свидетельствует протокольная видеозапись.



Украинский премьер принял участие в понедельник в заседании совета по ассоциации ЕС - Украина и провел встречи с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини и с Юнкером. Пресс-служба Еврокомиссии распространила только короткую запись с протокольной части встречи Гройсмана и Юнкера, которая прошла в одном из служебных кабинетов в здании ЕК.



На кадрах запечатлен момент, когда Гройсман входит в кабинет и обращается к встречающему его Юнкеру сначала по-английски со словами: "Господин председатель", а затем переходит на русский и говорит: "Приветствую".



Слова Юнкера на записи не различимы. После рукопожатия глава Еврокомиссии пригласил Гройсмана встать рядом на фоне флагов ЕС и Украины для протокольного фотографирования.



Украинский премьер благодарит его сначала на английском, а потом снова переходит на русский и говорит "спасибо".



На пресс-конференции после заседания совета по ассоциации Гройсман общался с журналистами на украинском языке.

