Моуринью уволили из «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью покинул футбольный клуб после двух с половиной лет работы, сообщается на сайте команды.



Решение об его отставке вступило в силу немедленно. Новый тренер будет назван до конца текущего футбольного сезона, который завершается в мае 2019 года.



16 декабря «Манчестер Юнайтед» уступил «Ливерпулю» со счетом 3-1 в матче чемпионата Англии. Сейчас клуб занимает шестое место в английской премьер-лиге и отстает от «Ливерпуля», лидирующего в чемпионате, на 19 очков.



Жозе Моуринью возглавил «Манчестер Юнайтед» в мае 2016 года. В сезоне-2016/17 клуб под его руководством выиграл Кубок лиги, Лигу Европы и суперкубок Англии. При этом в первом сезоне с ним «Манчестер Юнайтед» занял шестое место в английской премьер-лиге, а в сезоне-2017/18 — второе.

