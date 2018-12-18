Винницкая модель веры

Винница, как известно, является самым успешным стартапом нации, полигоном для реализации абмициозных проектов и родиной гиперлупов. Смотрел сейчас по телевизору Гройсмана, вернувшегося из Брюсселя. Он показывал красивые графики, согласно которым у нас растет все. И это чистая правда. Просто мы не то видим каждый день. А так да: санкции работают, «рашка» загнется примерно к полудню. Но самое главное: именно в Виннице установили прямую, истинную связь с Господом. Произошло это благодаря нашему великому лидеру, главнокомандующему, лучшему дипломату современности и предводителю международной антипутинской коалиции.

Ну и Гройсману, конечно. Именно в Виннице обкатали технологию перехода к истинной вере, которая появилась после того, как Петр Алексеевич провел судьбоносный объединительный собор в Киеве. Да, тогда сгорел киоск с шаурмой. Но это был знак, который указывал именно на Винницу, которая отобрала у Львова звание колыбели украинской культурной цивилизации. В то время как наш главком направлял делегатов первого объединительного съезда в правильное русло, крепкие парни спортивного телосложения отобрали ключи от Спасо-Преображенского кафедрального собора. Ну тут все завопили о захвате церковной собственности, провокации и так далее. Ребята, все не так было. Это же Винница – праматерь человечества. Или даже прапапа, судя по последним тенденциям в ПОЦ. Или ЕОЦ? Точнее, УПАПЦ. До сих пор не могу правильно сложить буквы, в которых зашифрована наша единая константинопольская церковь. Все время какое-то интересное слово получается. Думаю, товарищ Епифаний выступит с соответствующим разъяснением. Издаст какую-нибудь пояснительную буллу. Или что там обычно издают в подобныхм случаях? Поймите меня правильно: не силен в богословских делах, путаю еще многие понятия, связанные с таинством зачатия премьера Гройсмана.



До сих пор не могу правильно сложить буквы, в которых зашифрована наша единая константинопольская церковь. Все время какое-то интересное слово получается. Думаю, товарищ Епифаний выступит с соответствующим разъяснением. Издаст какую-нибудь пояснительную буллу. Или что там обычно издают в подобныхм случаях?

Украинская православная церковь Московского патриархата должна называться «Украинская митрополия Русской православной церкви». Есть еще вариант «Российская православная церковь, незаконно действующая на территории независимой, европейской и соборной Украины».

Так вот, насчет винницкого храма. Ключи отобрали для того, чтобы не допустить захват места работы того самого Симеона, которого выдвинули на пост, занятый в итоге Епифанием. Думаю, человек просто потребовал гарантий, поскольку понимал: гиперлуп гиперлупом, однако можно пролететь мимо престола. Почему-то вспомнился Кен Кизи с его «Полетом над гнездом кукушки». Чем-то методы просветления нас, грешных, очень напоминают систему, испробованную на Джеке Николсоне. Ну не на нем, конечно, а на его герое, который… Короче, Симеон жестко пролетел. Крепкие ребята, которые несли службу с ключами от храма, выполнили поставленную перед ними задачу. Когда прихожане узнали, что Симеон резко сменил «божественного провайдера», эта новость их, мягко говоря, смутила. Однако недаром Винница является полигоном для испытания новейших технологий. От сортировки мусора по отдельным бачкам до методики разделки туш на центральном рынке. Не зря проницательный главком ввел военное положение именно в Винницкой области. Она как бы явно не прифронтовая, но у нас война гибридная. Повсюду. Фронт без линии фронта. И Гройсман в какой-то мере даже разведчик. Точнее, агент. Причем двойной.Поэтому когда прихожане Симеона, которого лишили всех «регалий» на соборе УПЦ Московского патриархата, собрались на службу, их ждала чудесная весть. Оказывается, они все поголовно перешли в ПАПЦ. Вместе со своим духовным лидером. Да, он не был избран из-за сложной геополитической ситуации на Фанаре. Я до сих пор не понимаю, что это такое, однако умные люди пишут: Фанар то, Фанар се. От фонаря такие вещи не делаются, поэтому надо прислушиваться. Переход в новую веру прошел гладко, поскольку приход Симеона пополнили крепкие люди спортивного телосложения, регулярно занимающиеся фитнесом. Они, как описывают ситуацию неполживые СМИ, встретили объявление насчет нового «провайдера» радостными криками. «Слава Украине! Героям Слава!» – гулко «лунало» под сводами храма. Случайно оказавшиеся на месте операторы с телекамерами фиксировали беспредельную радость «новых прихожан». Тут же прозвучала просьба вести службу либо на древнегреческом, либо на древнеукраинском языках. После того, как прозвучал финальный «аминь», паства строем вышла из храма, по привычке построилась в колонну по четыре и убыла в место постоянного расположения. Какая прелесть! Спасо-Преображенский храм теперь относится к ПОЦу. Или УПАПЦУ. Образцово-показательная модель перехода на новые, истинные рельсы веры. Именно по ним курсирует винницкий гиперлуп в небеса. Теперь вам, надеюсь, понятно, зачем надо было отлавливать батюшек и принуждать их к участию в «объединительном съезде»? Чтобы затем минимум десять храмов под крики «СУГС!» перешли в новое, истинное лоно.Идея с патриотическим воспитанием верующих и новыми приветствиями, безусловно, заслуживает самого горячего одобрения. Мудрые и дальновидные отроки из «БПП» – самой продвинутой в деле патриотического воспитания верующих фракции – выступили с инициативой немедленно переименовать УПЦ Московского патриархата. По их мнению, это название вводит в заблуждение истинных верующих крепкого телосложения, занимающихся фитнесом. По словам особы, чья голова приближена к главе делегации, отправляющейся в Константинополь за томосом (Игорь Кононенко), Украинская православная церковь Московского патриархата должна называться «Украинская митрополия Русской православной церкви». Есть еще вариант «Российская православная церковь, незаконно действующая на территории независимой, европейской и соборной Украины». Думаю, суть вы уловили. Дмитрий Ярош, который до последнего времени вышивал бисером в уютном подземном бункере, безусловно, уловил и пообещал уничтожать «неверных». «Винницкая модель» перехода храмов отработана. К сожалению, нашли всего одного Симеона. А у господина Драбинко даже прихода толкового не было. Вот так и живем……Когда из Спасо-Преображенского собора ушли представители «спортивной паствы», Симеон не досчитался еще «кое-кого». Куда-то пропали детки из церковного хора, старушки в застиранных платках, священники, иподиаконы. Еще и повара не вышли на работу. Ну ничего, пока на «службу» строем ходить будут. А бюджетников будут возить централизовано, в уютных автобусах перед началом рабочего дня. Это же «храм новой веры». Тут главное вера в перспективы главкома на выборах.