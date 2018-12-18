Работникам ГПУ на 25% повысили оклады

Кабинет министров Украины предусмотрел повышение на 25% размера должностных окладов государственных служащих Генеральной прокуратуры Украины. Об этом во вторник, 18 декабря, сообщает Интерфакс.



Соответствующее решение было принято на заседании правительства.



В частности, отмечается, что ранее на служащих Генпрокуратуры, которая является конституционным органом с особым статусом и юрисдикцией по всей стране, повышение должностных окладов не распространялось. Данный документ принят для обеспечения междолжностной дисциплины в оплате труда.

