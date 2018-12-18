Путин предрек крах мировой безопасности

Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) будет иметь самые тяжелые последствия для международной безопасности, считает президент России Владимир Путин.



По словам главы государства, такой шаг Вашингтона может привести к обрушению всей архитектуры безопасности. Он подчеркнул, что США выходят из договора «под надуманным предлогом, а сами давно уже все нарушили».



Оценивая ДРСМД, Путин заметил, что какими бы ни были претензии к этому соглашению, оно выполняет стабилизирующую роль, и ничто не мешает договориться о присоединении к договору других стран. Президент добавил, что в ответ на действия США Россия примет дополнительные меры по укреплению безопасности.



Президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из ДРСМД 20 октября. 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео официально обвинил Россию в несоблюдении договора. Он заявил, что Вашингтон приостановит действие договора, а затем начнет процедуру по выходу из него в том случае, если Москва не вернется к установленным условиям соглашения в течение 60 дней.



ДРСМД был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Он запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров.

