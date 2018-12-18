«Новая церковь»: крестом, бумагой и дубиной?

Ей-богу, даже странно как-то об этом говорить. Вот уже третий день окормляет «нэньку» своей благодатью новая церковь – «ПЦУ», «Православная Церковь Украины», а никаких радостных погромов, победного отъема церковного имущества с малым грабежом на свой карманчик и развеселых изгнаний «московских попов», анонсированных великим патриотом современности Дмитрием Ярошем, экс-фюрером «Правого сектора» и ныне главнокомандующим «УДА» – «Украинской добровольческой армии» (ну, не быть же такому «херою» рангом ниже главковерха нации?). Что случилось? О Боге вспомнили? Совесть проснулась?



Быть этого не может! Какие Бог и совесть? Вы что? Если патриотизм, подпитанный жаждой наживы и карьерного роста по насильственно захваченному «социальному лифту», где можно под шумок другим и нагадить, движет человеком (или его древнешумерским аналогом), то работают совсем другие механизмы и задействованы иные мотиваторы, далекие от обычных человеческих. И никаких подтверждений этой догадке не нужно. Вы же видите, что творится со страной: ее убивают и грабят под радостные крики о европейском процветании. Одна и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун чего стоит. Типа «реформирует здравоохранение», а смерть косит людей, как во время войны или мора. Потому что под «медреформой» подразумевается избавление «нэньки» от «лишних людей». И подготовка остающихся под ходячие «инкубаторы» для здоровых органов с целью неотвратимой и узаконенной, а потому почти обязательной трансплантации «ливера» для «хозяев в метрополии»...



Это же и есть практически воплощение безвиза. Если за «бесплатный безвиз» уже скоро придется платить органам Евросоюза, то если отправляться в «лоно» по частям – в виде почки, печени или роговицы глаза для трансплантации, раскошеливаться не надо. Наоборот – вам заплатят сякую-такую копеечку в евро, если после потрошения останетесь в живых

Яроша можно понять. Ему, похоже, намекнули, что, мол, сунешься, гад, раньше срока – «часовню» на башке разнесем вдребезги, не время еще резню на религиозной почве начинать, не время, еще томос не получен. «ПЦУ» есть, а вот томос для нее будет только, как сказал гарант нации, «в наш сочельник», то есть 6 января 2019-го. Вот до этого времени и стоит повременить с мордобитием. А то ведь можно и спугнуть Вселенского патриарха Варфоломея

По словам Онуфрия, «для нашей Церкви по сути ничего не изменилось, поскольку раскольники так и остались в расколе, а Украинская Православная Церковь остается истинной Церковью Христовой в Украине». «Никто в мире не подвергает сомнению действительность епископских и священнических рукоположений духовенства Украинской Православной Церкви (которая МП. – Авт.) и благодатность совершаемых в нашей Церкви таинств

Не верите? Но это же и есть практически воплощение безвиза. Если за «бесплатный безвиз» уже скоро придется платить органам Евросоюза, то если отправляться в «лоно» по частям – в виде почки, печени или роговицы глаза для трансплантации, раскошеливаться не надо. Наоборот – вам заплатят сякую-такую копеечку в евро, если после потрошения останетесь в живых. Ну, а если, как говорят веселые шумеры, «гыгнитесь» на операционном столе, туда вам и дорога. Главное же, чтобы метрополия, пославшая Ульяну в Украину, была довольна. А результаты медреформы есть, есть! Например, в Киеве за 49-ю неделю эпидсезона (звучит-то как решительно!) зарегистрировано 14 818 больных гриппом и ОРВИ. То есть рост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей составил 4,3%. «Рост заболеваемости произошел как за счет взрослого, так и детского населения. Теперь в столице заболевших взрослых – 4934 человека против 4651 за 48-ю неделю (рост на 6,1%), детей – 9884 против 9560 (рост на 3,4%). В структуре заболеваемости дети составляют 66,7%. Среди школьников наблюдается рост заболеваемости на 8,9% в сравнении с предыдущей неделей: 4241 случай, что составляет 42,9% от общего количества заболевших детей и 28,6% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью», – отчитался, судя по всему, перед кураторами некто Николай Поворозник, первый зампредседателя КГГА и мэра столицы Виталика Кличко, который по-прежнему предлагает землякам «привыкать к земле». А эпидемии кори, туберкулеза, СПИДа, другой нечисти, которая после декоммунизации «совка» косит ряды древних шумеров и где-то даже укров с ариями, выкопавшими Черное море в Галичине? Вот то-то же! Весело и массово, под радостное ощущение обретения томоса для «ПЦУ» идем в Царствие Небесное, демпингово, от безнадеги беспросветного безденежья отдавая органы для трансплантации...А Ярош сбоит! Ни одной проломленной головы. Ни одного сожженного храма, ни одной отметеленной церковной громады, не желающей «ПЦУ». Непорядок, не по-фашистски как-то получается. За что стоял майдан, в конце концов?! Вон даже жрицы любви после провозглашения «ПЦУ» осмелели и потребовали равных прав, среди которых право совокупляться и платить налоги – главное. Да-да, в центре Киева, на Михайловской площади, где «кровавая панда» и убивала доблестных сынов майдана, прошла акция протеста проституток. Для приличия еще скрывая лица, около 20 бля... пардон, женщин с пониженной социальной ответственностью требовали перевода своего рода занятий в... правовое поле. Дескать, кто головой работает, кто руками, кто чем-то еще, но перед «ПЦУ» и томосом мы теперь все равны.«Мы требуем не только отмены административной ответственности, но и уголовной, за сутенерство и сводничество. Дело в том, что для нашей же безопасности мы вынуждены жить и работать в парах или группами. Это могут квалифицировать как уголовное преступление, но это неправильно. Мы требуем перевести нашу деятельность в легальное поле, ведь, по сути, это такая же работа, как любая другая. Это наш выбор», – сказала координатор акции Наталья Дорофеева. И потребовала, чтобы, как вы понимаете, с получением томоса и обретением наконец-то церковной свободы и благодати была смягчена в Уголовном кодексе страны и уголовная ответственность за проституцию: сейчас дают за платную любовь от года до трех, штрафуют или принуждают к общественным работам, а девочкам-то хочется свободы.А мужикам-то как! Короче, редкие шумеры 17 декабря сего года, в Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости, не аплодировали в душе лозунгам собравшихся – «Сама виновата», «Знала, на что шла», «Безразличие = насилие». А что? Поддержат «девочек» – может, скидки какие обломятся. Оно ведь как в жизни: дело забывчиво, тело заплывчиво, а любви хочется и в безденежье. А Дмитрий Ярош, су...а, сачкует. Хоть и обещался помочь «ПЦУ» кровью «московских попов»...Хотя, с другой стороны, Яроша можно понять. Ему, похоже, намекнули, что, мол, сунешься, гад, раньше срока – «часовню» на башке разнесем вдребезги, не время еще резню на религиозной почве начинать, не время, еще томос не получен. «ПЦУ» есть, а вот томос для нее будет только, как сказал гарант нации, «в наш сочельник», то есть 6 января 2019-го. Вот до этого времени и стоит повременить с мордобитием. А то ведь можно и спугнуть Вселенского патриарха Варфоломея, которому уже подсунули полуфейковый объединительный съезд «новой церкви», избравший новым «митрополитом Киевским» не того, кого хотел истинно православный Стамбул. И окончательно отвернуть от себя мировое православие, которое не признало «ПЦУ» и не прислало ни одной поздравительной телеграммы к празднику древних шумеров даже для блезиру и приличия.Вот потому-то вынужденно и тормозит и Ярош, и прочие отморозки, которым только дай погужевать да пограбить под шумок. Украинские власти, похоже, решили сначала укрепить «ПЦУ» на бумаге, а потом уже – для пущей верности! – и дубины пустить в ход. Выдающийся верующий Украины из Одессы Леха Гончаренко, нардеп из фракции «БПП», уже поведал, что власти будут делать с «новой церковью» по воле гаранта нации. Во-первых, законодательно определятся с названием для по-прежнему единственной в Украине канонической Украинской Православной Церкви, находящейся в единстве с Московским патриархатом (УПЦ МП). Изобретательный Леха от широты души предлагает называть ее отныне «Киевской метрополией Русской Православной Церкви».Во-вторых, Леха предлагает по закону отобрать все имущество УПЦ МП. «...Нам необходимо принять закон и законодательно урегулировать вопрос перехода общин в Православную церковь Украины, включая вопросы защиты имущества, чтобы ни хаоса и посягательств мы не увидели, чтобы это было законодательно урегулировано», – сказал он и богобоязненно закатил глазки. И греко-католик, то есть униат спикер Андрей Парубий Леху горячо поддержал: дескать, если парламентский комитет утвердит этот вопрос 19 декабря, в среду, то 20 декабря, в четверг, парламент обязательно рассмотрит эти законопроекты. А че? Нечего тянуть. Нужно ковать железо, пока оно горячо. Это вам любой работник полуубитой в стране металлургии скажет...Чувствуя такую «крышу», совсем раздухарился и предстоятель «ПЦУ» некий «митрополит Киевский и всея Украины» Епифаний. Он предложил отобрать такой же сан и название у главы УПЦ МП Онуфрия, ибо так распорядился новый шеф украинского православия Варфоломей. «Вселенский патриарх адресовал письмо лично митрополиту Онуфрию, которому было четко сказано о том, что после объединительного собора, избрания предстоятеля этой объединенной церкви, митрополита Киевского, он автоматически становится каноническим митрополитом Киевским. С того времени, соответственно, не может существовать два митрополита Киевских. Соответственно, митрополит Онуфрий будет только митрополитом Русской православной церкви в Украине», – рассказал общественности Епифаний. Ярош при этом от нетерпения, похоже, чуть дубинку, любовно выточенную из смереки над схроном ОУН-УПА в Галичане, не сломал в сильных древнешумерских руках справжнего патриота.УПЦ МП ответила «новой церкви» взаимностью. Разница в том, что еще и в соответствии с церковными канонами. По словам упомянутого канонического митрополита Онуфрия, первое: «действия Константинопольского Патриархата уже привели к тому, что возможность восстановления единства православных в Украине отвергнута надолго, если не навсегда». Другими словами, поспешили и не только весь мир насмешили, но еще и сорвали естественный процесс сближения православных в Украине.Второе: по словам Онуфрия, «для нашей Церкви по сути ничего не изменилось, поскольку раскольники так и остались в расколе, а Украинская Православная Церковь остается истинной Церковью Христовой в Украине». «Никто в мире не подвергает сомнению действительность епископских и священнических рукоположений духовенства Украинской Православной Церкви (которая МП. – Авт.) и благодатность совершаемых в нашей Церкви таинств, чего нельзя сказать о новосозданной структуре», – прогнозирует Блаженнейший Онуфрий. А у Яроша аж косточки пальцев на дубинке побелели...А тут еще наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел сообщил народу Шумерии, что вполне возможна и анафема для всех участников «объединительного съезда» 15 декабря 2018 года. «...В кругах церковных уже архиереи поговаривают, чтобы все это лукавое сообщество предать анафеме. Оно хоть и так под анафемой, но оно к этому идет. Если будут такие бесчинства, то мы будем вынуждены принять высшие меры церковного руководства. Эти люди, они не исправятся», – предположил митрополит Павел. Что случилось в этот момент с Ярошем, даже предполагать не буду...