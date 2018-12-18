«Новая церковь»: крестом, бумагой и дубиной?
Ей-богу, даже странно как-то об этом говорить. Вот уже третий день окормляет «нэньку» своей благодатью новая церковь – «ПЦУ», «Православная Церковь Украины», а никаких радостных погромов, победного отъема церковного имущества с малым грабежом на свой карманчик и развеселых изгнаний «московских попов», анонсированных великим патриотом современности Дмитрием Ярошем, экс-фюрером «Правого сектора» и ныне главнокомандующим «УДА» – «Украинской добровольческой армии» (ну, не быть же такому «херою» рангом ниже главковерха нации?). Что случилось? О Боге вспомнили? Совесть проснулась?
Быть этого не может! Какие Бог и совесть? Вы что? Если патриотизм, подпитанный жаждой наживы и карьерного роста по насильственно захваченному «социальному лифту», где можно под шумок другим и нагадить, движет человеком (или его древнешумерским аналогом), то работают совсем другие механизмы и задействованы иные мотиваторы, далекие от обычных человеческих. И никаких подтверждений этой догадке не нужно. Вы же видите, что творится со страной: ее убивают и грабят под радостные крики о европейском процветании. Одна и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун чего стоит. Типа «реформирует здравоохранение», а смерть косит людей, как во время войны или мора. Потому что под «медреформой» подразумевается избавление «нэньки» от «лишних людей». И подготовка остающихся под ходячие «инкубаторы» для здоровых органов с целью неотвратимой и узаконенной, а потому почти обязательной трансплантации «ливера» для «хозяев в метрополии»...
Это же и есть практически воплощение безвиза. Если за «бесплатный безвиз» уже скоро придется платить органам Евросоюза, то если отправляться в «лоно» по частям – в виде почки, печени или роговицы глаза для трансплантации, раскошеливаться не надо. Наоборот – вам заплатят сякую-такую копеечку в евро, если после потрошения останетесь в живых
Не верите? Но это же и есть практически воплощение безвиза. Если за «бесплатный безвиз» уже скоро придется платить органам Евросоюза, то если отправляться в «лоно» по частям – в виде почки, печени или роговицы глаза для трансплантации, раскошеливаться не надо. Наоборот – вам заплатят сякую-такую копеечку в евро, если после потрошения останетесь в живых. Ну, а если, как говорят веселые шумеры, «гыгнитесь» на операционном столе, туда вам и дорога. Главное же, чтобы метрополия, пославшая Ульяну в Украину, была довольна. А результаты медреформы есть, есть! Например, в Киеве за 49-ю неделю эпидсезона (звучит-то как решительно!) зарегистрировано 14 818 больных гриппом и ОРВИ. То есть рост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей составил 4,3%. «Рост заболеваемости произошел как за счет взрослого, так и детского населения. Теперь в столице заболевших взрослых – 4934 человека против 4651 за 48-ю неделю (рост на 6,1%), детей – 9884 против 9560 (рост на 3,4%). В структуре заболеваемости дети составляют 66,7%. Среди школьников наблюдается рост заболеваемости на 8,9% в сравнении с предыдущей неделей: 4241 случай, что составляет 42,9% от общего количества заболевших детей и 28,6% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью», – отчитался, судя по всему, перед кураторами некто Николай Поворозник, первый зампредседателя КГГА и мэра столицы Виталика Кличко, который по-прежнему предлагает землякам «привыкать к земле». А эпидемии кори, туберкулеза, СПИДа, другой нечисти, которая после декоммунизации «совка» косит ряды древних шумеров и где-то даже укров с ариями, выкопавшими Черное море в Галичине? Вот то-то же! Весело и массово, под радостное ощущение обретения томоса для «ПЦУ» идем в Царствие Небесное, демпингово, от безнадеги беспросветного безденежья отдавая органы для трансплантации...
А Ярош сбоит! Ни одной проломленной головы. Ни одного сожженного храма, ни одной отметеленной церковной громады, не желающей «ПЦУ». Непорядок, не по-фашистски как-то получается. За что стоял майдан, в конце концов?! Вон даже жрицы любви после провозглашения «ПЦУ» осмелели и потребовали равных прав, среди которых право совокупляться и платить налоги – главное. Да-да, в центре Киева, на Михайловской площади, где «кровавая панда» и убивала доблестных сынов майдана, прошла акция протеста проституток. Для приличия еще скрывая лица, около 20 бля... пардон, женщин с пониженной социальной ответственностью требовали перевода своего рода занятий в... правовое поле. Дескать, кто головой работает, кто руками, кто чем-то еще, но перед «ПЦУ» и томосом мы теперь все равны.
«Мы требуем не только отмены административной ответственности, но и уголовной, за сутенерство и сводничество. Дело в том, что для нашей же безопасности мы вынуждены жить и работать в парах или группами. Это могут квалифицировать как уголовное преступление, но это неправильно. Мы требуем перевести нашу деятельность в легальное поле, ведь, по сути, это такая же работа, как любая другая. Это наш выбор», – сказала координатор акции Наталья Дорофеева. И потребовала, чтобы, как вы понимаете, с получением томоса и обретением наконец-то церковной свободы и благодати была смягчена в Уголовном кодексе страны и уголовная ответственность за проституцию: сейчас дают за платную любовь от года до трех, штрафуют или принуждают к общественным работам, а девочкам-то хочется свободы.
А мужикам-то как! Короче, редкие шумеры 17 декабря сего года, в Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости, не аплодировали в душе лозунгам собравшихся – «Сама виновата», «Знала, на что шла», «Безразличие = насилие». А что? Поддержат «девочек» – может, скидки какие обломятся. Оно ведь как в жизни: дело забывчиво, тело заплывчиво, а любви хочется и в безденежье. А Дмитрий Ярош, су...а, сачкует. Хоть и обещался помочь «ПЦУ» кровью «московских попов»...
Яроша можно понять. Ему, похоже, намекнули, что, мол, сунешься, гад, раньше срока – «часовню» на башке разнесем вдребезги, не время еще резню на религиозной почве начинать, не время, еще томос не получен. «ПЦУ» есть, а вот томос для нее будет только, как сказал гарант нации, «в наш сочельник», то есть 6 января 2019-го. Вот до этого времени и стоит повременить с мордобитием. А то ведь можно и спугнуть Вселенского патриарха Варфоломея
Хотя, с другой стороны, Яроша можно понять. Ему, похоже, намекнули, что, мол, сунешься, гад, раньше срока – «часовню» на башке разнесем вдребезги, не время еще резню на религиозной почве начинать, не время, еще томос не получен. «ПЦУ» есть, а вот томос для нее будет только, как сказал гарант нации, «в наш сочельник», то есть 6 января 2019-го. Вот до этого времени и стоит повременить с мордобитием. А то ведь можно и спугнуть Вселенского патриарха Варфоломея, которому уже подсунули полуфейковый объединительный съезд «новой церкви», избравший новым «митрополитом Киевским» не того, кого хотел истинно православный Стамбул. И окончательно отвернуть от себя мировое православие, которое не признало «ПЦУ» и не прислало ни одной поздравительной телеграммы к празднику древних шумеров даже для блезиру и приличия.
Вот потому-то вынужденно и тормозит и Ярош, и прочие отморозки, которым только дай погужевать да пограбить под шумок. Украинские власти, похоже, решили сначала укрепить «ПЦУ» на бумаге, а потом уже – для пущей верности! – и дубины пустить в ход. Выдающийся верующий Украины из Одессы Леха Гончаренко, нардеп из фракции «БПП», уже поведал, что власти будут делать с «новой церковью» по воле гаранта нации. Во-первых, законодательно определятся с названием для по-прежнему единственной в Украине канонической Украинской Православной Церкви, находящейся в единстве с Московским патриархатом (УПЦ МП). Изобретательный Леха от широты души предлагает называть ее отныне «Киевской метрополией Русской Православной Церкви».
Во-вторых, Леха предлагает по закону отобрать все имущество УПЦ МП. «...Нам необходимо принять закон и законодательно урегулировать вопрос перехода общин в Православную церковь Украины, включая вопросы защиты имущества, чтобы ни хаоса и посягательств мы не увидели, чтобы это было законодательно урегулировано», – сказал он и богобоязненно закатил глазки. И греко-католик, то есть униат спикер Андрей Парубий Леху горячо поддержал: дескать, если парламентский комитет утвердит этот вопрос 19 декабря, в среду, то 20 декабря, в четверг, парламент обязательно рассмотрит эти законопроекты. А че? Нечего тянуть. Нужно ковать железо, пока оно горячо. Это вам любой работник полуубитой в стране металлургии скажет...
Чувствуя такую «крышу», совсем раздухарился и предстоятель «ПЦУ» некий «митрополит Киевский и всея Украины» Епифаний. Он предложил отобрать такой же сан и название у главы УПЦ МП Онуфрия, ибо так распорядился новый шеф украинского православия Варфоломей. «Вселенский патриарх адресовал письмо лично митрополиту Онуфрию, которому было четко сказано о том, что после объединительного собора, избрания предстоятеля этой объединенной церкви, митрополита Киевского, он автоматически становится каноническим митрополитом Киевским. С того времени, соответственно, не может существовать два митрополита Киевских. Соответственно, митрополит Онуфрий будет только митрополитом Русской православной церкви в Украине», – рассказал общественности Епифаний. Ярош при этом от нетерпения, похоже, чуть дубинку, любовно выточенную из смереки над схроном ОУН-УПА в Галичане, не сломал в сильных древнешумерских руках справжнего патриота.
По словам Онуфрия, «для нашей Церкви по сути ничего не изменилось, поскольку раскольники так и остались в расколе, а Украинская Православная Церковь остается истинной Церковью Христовой в Украине». «Никто в мире не подвергает сомнению действительность епископских и священнических рукоположений духовенства Украинской Православной Церкви (которая МП. – Авт.) и благодатность совершаемых в нашей Церкви таинств
УПЦ МП ответила «новой церкви» взаимностью. Разница в том, что еще и в соответствии с церковными канонами. По словам упомянутого канонического митрополита Онуфрия, первое: «действия Константинопольского Патриархата уже привели к тому, что возможность восстановления единства православных в Украине отвергнута надолго, если не навсегда». Другими словами, поспешили и не только весь мир насмешили, но еще и сорвали естественный процесс сближения православных в Украине.
Второе: по словам Онуфрия, «для нашей Церкви по сути ничего не изменилось, поскольку раскольники так и остались в расколе, а Украинская Православная Церковь остается истинной Церковью Христовой в Украине». «Никто в мире не подвергает сомнению действительность епископских и священнических рукоположений духовенства Украинской Православной Церкви (которая МП. – Авт.) и благодатность совершаемых в нашей Церкви таинств, чего нельзя сказать о новосозданной структуре», – прогнозирует Блаженнейший Онуфрий. А у Яроша аж косточки пальцев на дубинке побелели...
А тут еще наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел сообщил народу Шумерии, что вполне возможна и анафема для всех участников «объединительного съезда» 15 декабря 2018 года. «...В кругах церковных уже архиереи поговаривают, чтобы все это лукавое сообщество предать анафеме. Оно хоть и так под анафемой, но оно к этому идет. Если будут такие бесчинства, то мы будем вынуждены принять высшие меры церковного руководства. Эти люди, они не исправятся», – предположил митрополит Павел. Что случилось в этот момент с Ярошем, даже предполагать не буду...