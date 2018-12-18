Раскрыты гастрольные заработки самых успешных музыкантов

Британский исполнитель Эд Ширан стал лидером рейтинга самых успешных гастролеров 2018 года. Об этом сообщает издание Pollstar.



В ходе мирового турне в поддержку альбома Divide музыкант провел 94 концерта в 53 городах. Он заработал 432 миллиона долларов, а на его выступления было продано 4,8 миллиона билетов.



На втором месте оказалась Тейлор Свифт, которой тур Reputation принес более 345 миллионов долларов. 100 самых прибыльных мировых турне года принесли организаторам и музыкантам в общей сложности 5,6 миллиарда долларов. При этом общие доходы Ширана и Свифт от гастролей составили 14 процентов от этого суммы.



Третье место заняли Jay-Z и Бейонсе. В ходе гастролей On the Run II в Северной Америке и Европе они выступили на 49 площадках и получили 254,1 миллиона долларов.



В рейтинг также вошли такие музыканты, как Pink, Бруно Марс, Eagles, Джастин Тимберлейк, Роджер Уотерс, U2 и Rolling Stones.

