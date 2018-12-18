День святого Николая: чудеса и добрые дела продолжаются

Один из самых светлых христианских праздников – День святого Николая – телеканал «Интер» традиционно встретит вместе со своими зрителями. Святой Чудотворец, который при жизни совершал добрые поступки, своим примером учит каждого из нас делать добро, не оставаться равнодушным к чужой беде и оказывать помощь тем, кто в этом нуждается. Именно об этом – в традиционном праздничном телемарафоне «Чудо начинается» и в специальном выпуске социального ток-шоу «Касается каждого» под названием «Лоты жизни. Чудо продолжается».



Накануне Дня святого Николая, 18 декабря, в 18:00 в эфире телеканала «Интер» – особенный выпуск проекта «Касается каждого», посвященный помощи детям, – «Лоты жизни. Чудо продолжается».



В студию программы придут родители 10-летней Моники Татевосян из Северодонецка. Девочке полгода назад поставили страшный диагноз – саркома Юинга. Это злокачественная опухоль, которая поражает костную ткань. С тех пор Моника фактически живет в детском отделении Национального института рака. После семи сеансов химиотерапии ее еще ждет сложная операция по пересадке костного мозга. Организм таких пациентов очень ослаблен: в период проведения процедур у них полностью отсутствует иммунитет, и малейшая вирусная или бактериальная инфекция представляет серьезную опасность для их жизни. Поэтому для таких детей, как Моника, наличие в больнице стерильного бокса и специальной палаты – не просто важно, а жизненно необходимо.



Летом в студии «Касается каждого» прозвучала новая большая цель благотворительного онлайн-аукциона «Интер – детям»: ремонт и оснащение палаты для трансплантации костного мозга для детского отделения Национального института рака. В настоящий момент уже выполнена первая часть – капитальный ремонт палаты с использованием специальных износостойких материалов, сохраняющих необходимый режим стерильности.



Сейчас на счету фонда «Интер – детям» 389 тыс. грн. Еще столько же необходимо собрать, чтобы оснастить палату для трансплантации костного мозга необходимой мебелью и оборудованием.



Накануне Дня святого Николая в студии ток-шоу «Касается каждого» встретятся самые активные участники аукциона, звездные эксперты программы и неравнодушные телезрители, чтобы вместе оказать помощь маленьким пациентам Национального института рака.



Гостями праздничного выпуска станут народный артист Украины Владимир Гришко, певицы Гайтана, Наталья Валевская и Ярослава Руденко, солисты группы Aviator, известный боксер Денис Беринчик, ведущая программы «Утро с Интером» Анастасия Даугуле, радиоведущая Анна Свиридова, известный автогонщик Игорь Скуз и главный редактор телеканала «Интер» Антон Никитин.



К доброму делу может присоединиться любой желающий, выкупив благотворительный лот на сайте deti.inter.ua. Вместе мы – огромная сила, способная совершить чудо для маленьких пациентов Национального института рака.



Какие сюрпризы приготовили звездные участники программы «Касается каждого»? И какие лоты прямо в студии ток-шоу предложат известные украинцы и телезрители «Интера» для большого и важного общего дела, чтобы дети получили необходимые условия для выздоровления? Смотрите сегодня, 18 декабря, в 18:00 в специальном выпуске проекта «Лоты жизни. Чудо продолжается».



В День святого Николая, 19 декабря, с 7:00 «Интер» в прямом эфире традиционно проведет многочасовой праздничный телемарафон «Чудо начинается». Ведущие Анастасия Даугуле и Роман Кадемин вместе с командой «Утра с Интером» подготовили для зрителей множество сюрпризов, интересных встреч, удивительных историй и неожиданных экспериментов.



Вместе с журналистами «Интера» зрители побывают в Турции, Италии и Палестине – в местах, связанных с жизнью Николая Чудотворца, услышат старинные легенды и историю Церкви святого Николая, вокруг которой вырос старый Берлин.



В День святого Николая телеканал еще раз напомнит зрителям, что каждый из нас способен на чудо. Это докажут звездные гости марафона и герои сюжетов. Популярные артисты, телеведущие и спортсмены будут совершать добрые дела и осуществлять мечты детей и взрослых.



Кроме того, уже в третий раз накануне зимних праздников «Интер» проводит еще одну благотворительную акцию – «Подари чудо!», цель которой – сбор подарков для детей-сирот. В День святого Николая не только у звезд, а и у каждого зрителя есть возможность помочь детям, которые лишены родительской заботы, сделать их немного счастливее. В этом году акция «Подари чудо!» расширила свои территориальные рамки: сбор подарков проходит в Киеве, Харькове и Днепре – в ТРЦ «Караван». Каждый из нас может купить игрушки, книги или другие подарки для малышей, которые растут без папы и мамы. А команда «Интера» доставит подарки в Вышгородский детский дом «Любисток», Запорожский областной специализированный дом ребенка «Солнышко» и Харьковский областной дом ребенка №2. Подробнее о каждом учреждении и его воспитанниках – в телемарафоне «Чудо начинается».



В День святого Николая телеканал «Интер» дает возможность каждому зрителю быть сопричастным чуду. Делать добро легко! Присоединяйтесь! Вместе мы можем спасать детские жизни!

