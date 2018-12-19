НБУ принял решение о ликвидации ВТБ Банка

Национальный банк Украины 18 декабря принял решение об отзыве банковской лицензии ВТБ Банка (Киев) – украинской дочки одноименного российского банка.



"Фонд гарантирования вкладов физических лиц на основании решения Национального банка об отзыве лицензии вчера (во вторник – ИФ) принял соответствующее решение, и сегодня мы входим в ВТБ Банк как ликвидатор", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе фонда в среду.

