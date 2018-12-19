Чудотворец

Надо обязательно ставить во время выступлений президента баночку с водой перед телевизором. Говорят, что во время так называемой тернопольской проповеди, совершенной, как вы сами понимаете, в Тернополе, вода у страждущих превратилась в спирт «Рояль». Забытый вкус детства. Мы его разбавляли минеральной водой, поскольку не было времени кипятить. Некоторые еще ставят баночки с анализами. Считают, что это поможет улучшить показатели гемоглобина. Брехня, однозначно! Не ведитесь на дешевые подделки.



Да, рубцы и бумажники с крупными купюрами рассасываются. Бесследно. Ну еще бы не рассосались, такая, знаете ли, энергетика прет от лидера нации. Особенно когда он начинает про сайт Ватикана рассказывать. И про свой АРМОВИР. АРмия. МОва. ВИРа. Литрами можно заряжать, а затем принимать с пользой для здоровья. Тонус повышается, а папилломы, шо характерно, исчезают.



Скоро все портреты, установленные в кабинетах, замироточат. Все к этому идет. Ждать осталось недолго, поскольку томос уже абсолютно готов, заряжен на пять делений и ждет представительную делегацию нации.

Легитимность избрания Епифания поставлена под сомнение. В принципе, по фактам угроз и давления на религиозного деятеля Михаил уже может накатать заяву в прокуратуру. Дело ведь политическое. То есть очень близко к уголовному. Зачастую, это абсолютно идентичные понятия.

Начались эти чудесные явления сразу же после избрания Епифания. Совершенно исчезла разница между предвыборной кампанией действующего президента и странствующим проповедником, который посещает различные уединенные округа, общается с паствой и дает всем отеческое наставление. Думаю, скоро все портреты, установленные в кабинетах, замироточат. Все к этому идет. Ждать осталось недолго, поскольку томос уже абсолютно готов, заряжен на пять делений и ждет представительную делегацию нации.Поедут Петр Алексеевич, спикер, само собой. Возможно, возьмут и Епифания, но это уже чистая формальность. Все же понимают, чья это заслуга на самом деле. Тем более что некоторые не очень достойные представители самораспустившегося Киевского патриархата бросили тень на таинство избрания нового «единого предстоятеля». Грубо говоря, подставили по полной и Варфоломея, и Петра Алексеевича. Не буду называть конкретных имен, хотя это был «митрополит» Луцкий и Волынский Михаил. Говорит, что шантажировали его прямо в стенах Софии Киевской. Аутентичный текст заявления Михаила добыть не удалось, поскольку он буквально на глазах редактировался неведомой рукой. Сначала из всех новостных заголовков исчезло словосочетание «одного из главных кандидатов шантажировал президент». Потом стали пропадать целые абзацы. В частности, про напряженный матерный диспут с Филаретом. Однако и того куска, который остался, достаточно для раскола. Михаил прозрачно намекнул, что молодость нового «предстоятеля» – вовсе не гарантия его долговечности. Новые выборы могут состояться в любой момент. Дело в том, что человек не просто смертен, а внезапно смертен. И кирпич, в чем абсолютно уверен Михаил, просто так никому на голову не падает. А у «митрополита» есть «свое видение» церковных процессов. Он готов его изложить письменно. И товарищ Варфоломей должен прислушаться к одному из кандидатов на «единую кафедру». Епифаний Епифанием, однако Киевский патриархат дал миру много достойных иерархов, которых не удастся шантажом сбить с пути истинного. Поэтому новостной сайт Ватикана слегка погорячился, опубликовав новость про объединение двух церквей: УПЦ КП и автокефалов Макария. В самораспустившейся УПЦ сейчас идут интересные процессы. Думаю, стоит в делегацию включить и Михаила. Чтобы Константинопольский патриарх, так сказать, на месте разобрался, кто кому Рабинович.Обязательно надо включить в делегацию таких известных деятелей международного религиозного движения, как Ирина Геращенко, Ганна Гопко и Артур Герасимов. Это очень ответственный момент в истории планеты Земля, и нельзя накосячить. И так уже легитимность избрания Епифания поставлена под сомнение. В принципе, по фактам угроз и давления на религиозного деятеля Михаил уже может накатать заяву в прокуратуру. Дело ведь политическое. То есть очень близко к уголовному. Зачастую, это абсолютно идентичные понятия. Будет проведен следственный эксперимент с участием основных действующих лиц, которым придется надеть на ноги красивые браслеты, чтобы не разбежались. Кто именно шантажировал Михаила, каким образом происходил процесс, наносились ли побои? Если наносились, то кем и каким именно образом? Кто был свидетелем? Где в это время находился спикер Парубий? Что употреблял во время заседания Виктор Ющенко? Очень много вопросов возникает, которые необходимо срочно решить к 6 января по юлианскому календарю. Или григорианскому? Понимаете, у нас все очень быстро меняется. Поэтому далеко не факт, что 25 декабря – это именно 25 декабря, а не, к примеру, 8 мая. Все даты обретают новый смысл, что особо подчеркивает вчерашнее постановление Рады о праздновании в 2019 году «исторических подий».Пока все заряжали воду перед телевизорами, я прочитал документ и пришел в абсолютный восторг. О существовании такого количества «выдающихся украинцев» и «известнейших событий» я не подозревал даже в самом страшном сне. Столетие со дня провозглашения в селе Ясины Закарпатской Гуцульской Республики. Как-то прошло это мимо меня, но теперь совсем другое дело. Прояснилась ситуация с Чорткивской дефензивой. Так да – сто лет. А про первый зимний переход армии УНР все слышали? Тоже сто лет. Смаль-Стоцкого, надеюсь, все знают? А вот про Синклера, наверное, знают не многие. Сначала думал, что речь идет про Боба Синклера. Который «Великолепный». С Бельмондо. Легендарный фильм. Потом оказалось, что это не тот Синклер. Жаль. Короче – сотни имен, дат, о которых мы никогда не слышали, а ведь это наша история. Она возрождается буквально на глазах под руководством лидера. Конечно же, 15 декабря по юлианскому стилю с явно выраженным григорианским привкусом обретет в этом славном пантеоне достойное место, несмотря на потуги Михаила расколоть единство. И 18 декабря тоже. В этот день сайт Ватикана признал Епифания. А про 6 января, которое на самом деле вовсе не шестое, а совсем даже наоборот, можно особо не говорить. Готовьте баночки, ибо снизойдет на всех «Рояль».