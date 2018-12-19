В НБУ сообщили, на что потратят полученные от МВФ деньги

Очередной транш МВФ, решение о выдаче которого было принято 18 декабря, будет направлен в золотовалютные резервы. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.



В частности, в заявлениие речь идет о том, что около 3,9 млрд долларов, которые Украина получит в рамках новой программы SBA, а также финансированию от Европейской комиссии в размере 1 млрд евро Украина сможет увеличить международные резервы до около 20 млрд долларов. По данным НБУ, эта сумма превысит последние прогнозы и поможет поддержать резервы на должном уровне в 2019 году.



В Нацбанке подчеркивают, что 14-месячная программа сотрудничества Украины и МВФ фокусируется на продолжении реформ, реализация которых обеспечивает макроэкономическую и финансовую стабильность в стране на протяжении последних лет. А именно - режима таргетирования инфляции и гибкого курсообразования гривны, которые стали действенным инструментом снижения инфляции в Украине с более 60% в апреле 2015 года до текущих 10% и 5% в среднесрочной перспективе. Другой фокус новой программы - укрепление финансового сектора и дальнейшее восстановление банковского кредитования.

