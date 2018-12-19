Утвержден временный порядок растаможки "евроблях"

Правительство опубликовало временный порядок таможенного оформления автомобилей на иностранной регистрации для их свободного обращения на территории Украины.



Временный порядок должен, в частности, снять проблемы с искусственным завышением/занижением таможенной стоимости при оформлении транспортных средств. При этом, Кабмин обязал таможню считать стоимость растаможки.



Согласно документу, указанное оформление будет осуществляться, в частности, с такими особенностями:



- применение исключительно электронной формы декларирования транспортных средств;



- определение перечня документов, которые необходимо подавать таможням для подтверждения заявленной фактурной стоимости транспортных средств;



- минимизация срока физического пребывания автомобилей на таможне с целью уменьшения финансовых расходов граждан на оплату услуг стоянки;



-регламентация действий таможни и декларанта в случае проверки заявленной фактурной стоимости оцениваемого транспортного средства.

