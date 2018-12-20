ЕС и Италия достигли соглашения по бюджету

Евросоюз и Италия достигли соглашения по бюджету страны на 2019 год, что означает, что Еврокомиссия (ЕК) не будет запускать санкционной процедуры в отношении Рима. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по вопросам евро и социальному диалогу Валдис Домбровскис.



"Достигнутое решение [соглашение] не самое идеальное, но оно позволяет избежать начала процедуры по дефициту бюджета", - сказал он.



По словам еврокомиссара, ЕК направила официальное письмо премьеру Италии Джузеппе Конте, в котором сообщила о своей оценке. "Сегодняшнее письмо говорит о том, что ЕК приняла к сведению новые фискальные меры итальянского правительства, которые в случае их принятия итальянским парламентом до конца года позволят ЕК отказаться от рекомендации по открытию процедуры на данном этапе", - добавил он.



Еврокомиссия в ноябре отклонила представленный Италией доработанный проект бюджета как "грубо нарушающий установленные экономические нормы ЕС". Кроме того, ЕК была намерена запустить санкционную процедуру в отношении Рима, предусмотренную в случае, если та или иная страна ЕС не выполняет обязательства по соблюдению экономических параметров. В случае с Италией ЕК не устраивал главным образом прогноз дефицита бюджета на уровне 2,4%, что на фоне недостаточного экономического роста может привести к опасному увеличению внешней задолженности страны.

