Марихуана меняет генетический код мужчин - ученые

Главный психоактивный компонент каннабиса, тетрагидроканнабинол (ТГК), может менять сперму. Это показали исследования ученых, результаты которых были опубликованы в журнале Epigenetics, сообщает в среду, 19 декабря, Sky News.



Так, употребление марихуаны влияет на экспрессию генов и вызывает структурные и регулятивные изменения в ДНК. Также исследование показало, что чем выше концентрация ТГК в моче мужчины, тем выразительнее изменения в сперме.



"Мы установили, что последствия употребления каннабиса для репродуктивного здоровья мужчин не являются "нулевыми"", - рассказал один из исследователей Скотт Коллинз.



Эксперименты проводились на крысах, а также в одном исследовании приняли участие 24 мужчины.



В то же время еще одна из авторов Сьюзан Мерфи отметила, что влияние таких изменений на ребенка пока что не известно. Также неизвестно, может ли вообще сперма, пораженная ТГК, быть достаточно здоровой для оплодотворения яйцеклетки и продолжения эмбрионального развития.



"Мы знаем, что есть последствия употребления каннабиса на регуляторные механизмы в ДНК спермы, но мы не знаем, могут ли они передаться следующему поколению", - сказала доктор Мерфи.

