В Украине подорожал газ для промышленности

Максимальная цена газа для промышленности в ноябре составила 15,5 тысяч гривен за 1 тыс. куб. м. Это на 2% больше, чем в октябре. Об этом в среду, 19 декабря, сообщается на сайте Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).



Так, максимальная цена на природный газ (без учета тарифов на услуги транспортировки и распределения природного газа), сложившаяся на рынке природного газа для потребителей, которые не подпадают под действие Положения о возложении специальных обязанностей на субъекты рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка, в ноябре 2018 года составила 15 523,5 грн за тысячу кубометров (с НДС).

