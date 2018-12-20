НАПК будет контролировать политическую рекламу

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в сотрудничестве с Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания будет контролировать использование партиями и кандидатами рекламных бюджетов на телевидении. Об этом сообщила пресс-служба Агентства, передает УНН.



“Сегодня Председатель НАПК Александр Мангул и Председатель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко подписали Меморандум о сотрудничестве в целях обеспечения соблюдения требований избирательного и антикоррупционного законодательства в сфере телерадиовещания”, — говорится в сообщении.



Предполагается, что обе структуры будут дополнять друг друга в контроле избирательных фондов партий. Так, партии отчитываются о своих расходах в НАПК, Нацсовет, в свою очередь, имеет полномочия по контролю за политической агитацией.



Таким образом, НАПК будет осуществлять перекрестный контроль информации, которую политические партии подают в Агентство, относительно направления ими средств на телевизионную рекламу.



“Подчеркиваю, мы не контролируем медиа, но контролируем расходы, которые партии тратят на медиарекламу”, — отметил председатель НАПК Александр Мангул.



НАПК и НТРУ будут обмениваться информацией об использовании эфирного времени заказчиками политической и социальной рекламы, законного и целевого использования политическими партиями средств, выделенных из государственного бюджета на финансирование их уставной деятельности, полноты и достоверности сведений, включенных в предоставленные отчеты партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера, отчеты о поступлении и использовании средств избирательных фондов, избирательных фондов кандидатов на должность Президента.

