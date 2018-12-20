Листовые овощи - ключ к сохранению здоровья печени

Медики из Каролинского института заявляют: если в вашем рационе много зеленых листовых овощей, тем самым вы снижаете личный риск развития жировой болезни печени, передает Xinhua. Было доказано, что потребление в больших объемов нитрата, ингредиента, присутствующего во многих овощах, может снизить показатели накопления жира в печени.



Это доказывает эксперимент с грызунами. Животных кормили продуктами с высоким содержанием жира и сахара. Несмотря на нездоровый рацион, добавки с нитратами позволяли уменьшить концентрацию жира в печени. Плюс, снижалось кровяное давление, выравнивалось соотношение инсулина и сахара у животных с признаками диабета 2-го типа.



Окислительный стресс вызывает нарушения в сигнальной активности оксида азота, что оказывает пагубное влияние на кардиометаболические функции. Это было установлено ранее. Теперь же ученые выяснили: большое количество нитратов в рационе можно превратить в теле в оксид азота и другие биологически активные виды азота. Эксперты советуют потреблять минимум 200 граммов листовых овощей в день, чтобы добиться положительного эффекта.

