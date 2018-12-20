ВМС сообщили, когда у Украины будут подводлодки

Стратегия развития Военно-морских сил Вооруженных сил Украины предполагает иметь в составе национальных ВМС сверхмалые подводные лодки до 2035 года. Об этом в ответ на запрос сообщили УНН в пресс-центре командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.



"Стратегия развития Военно-морских сил Вооруженных сил Украины до 2035 года предусматривает иметь в составе национальных ВМС сверхмалые подводные лодки", - отметили в ВМС, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли Украина возможность приобретения подводных лодок у зарубежных партнеров.



"Кроме того, для BМС ВС Украины планируется закупка различных видов вооружения и военной техники, в том числе иностранных образцов", - добавили в ведомстве.



На вопрос о том, планируется ли до конца года приобрести вооружение, в частности, иностранных образцов, в пресс-службе отметили, что финансовый год уже практически закончился.



"Наши партнеры - страны-члены и страны-партнеры НАТО - на постоянной основе помогают ВМС ВС Украины. Соответствующие планы существуют и выполняются. Ярким примером поддержки служит передача Украине на безвозмездной основе двух патрульных катеров типа "Island", включение которых в боевой состав ВМС ВС Украины запланировано до конца 2019 года", - добавили в ВМС.

