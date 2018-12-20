Соглашение о ЗСТ с Израилем подпишут после нового года - Кубив

Украина подпишет соглашение о свободной торговле с Израилем в первые месяцы 2019 года. Об этом сказал на итоговой пресс-конференции первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, передает корреспондент УНН.



"Мы завершили переговоры по соглашению о свободной торговле с Израилем. Правительство одобрило текст соглашения о ЗСТ с Израилем. Я лично уполномочен подписать это соглашение. Юридическое подписание соглашения пройдет в первые месяцы 2019 года", - сказал он.



Кубив заверил, что о подписании соглашения о ЗСТ уже договорились с Израилем.

