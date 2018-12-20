Великобритания нашла нарушения в работе телеканала RT

Британский медиарегулятор Ofcom признал телеканал RT виновным в нарушении правил вещания.



Ofcom пришел к выводу, что в семи программах канала, выходивших в марте-апреле 2018 года, не были соблюдены принципы объективности. Программы были посвящены, в частности, отравлению Скрипалей и конфликту в Сирии.



Еще в трех программах RT, которые проверял Ofcom, нарушений не нашли.



Ofcom пока не принял решение о санкциях в отношении RT. Каналу могут назначить штраф или отозвать лицензию на вещание в Великобритании.



Ofcom начала расследования в отношении десяти программ RT весной 2018 года. Российские власти пригрозили, что британские СМИ не смогут работать в России, если канал лишится лицензии в Великобритании.



C 2011 года, когда RT начал работать в Великобритании, Ofcom обнаружил 15 случаев нарушения правил вещания.

