Ляшко дал Герусу «по рукам» за ложь и назвал герпесом

Народний депутат, голова фракції РПЛ Олег Ляшко спростував закиди Андрія Геруса щодо підтримки його фракцією змін до Податкового кодексу, які впроваджують пільги для імпорту обладнання для електростанцій з поновлюваних джерел енергії.



«Грантожер Герус бреше, а продажні фейкомети розганяють його брехню, що я пролобіював багатомільярдні пільги Ринату Ахметову в законі №9260 (зміни в Податковий кодекс). Але правда в тому, що Ахметов НІКОЛИ не звертався до мены про жодні пільги! Правда також у тому, що моя фракція НЕ ГОЛОСУВАЛА за цю пародію на закон, який замість стимулів для інвесторів, виробників та експортерів, підвищив податки і добиває залишки національної промисловості! Брехливий Герус як заразний герпес - така зараза, яку треба довго лікувати.», - заявив він.



За словами нардепа, його фракція була ініціатором лише поправки №387, де проподували продовжити пільгу з ПДВ ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЕЛЕКТРОКАРІВ. «До речі, завдяки нашій минулорічній поправці, проти якої виступав особисто Порошенко, продажі електромобілів в Україні вже зросли в 4 рази!», - подкревлив Олег Ляшко.



Нагадаємо, фракцїї політичної партії "Опозиційний блок", Радикальної партії Ляшка, БЮТ та Самопоміч не голосували за Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів №9260.



При цьому за словами Андрія Геруса, правки були прийняті за активної підтримки лідера Радикальної партії Олега Ляшко.

