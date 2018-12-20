Полиция в этом году разоблачила почти тысячу киберпреступлений

В 2018 году подразделениями Национальной полиции Украины было разоблачено почти тысяча киберпреступлений. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.



"В этом году подразделением было обнаружено около 6 тысяч преступлений, совершенных в сфере использования высоких информационных технологий. Из них почти тысяча - преступления, совершенные в сфере кибербезопасности", - сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев во время итогового годового отчета.



Глава Нацполиции добавил, что среди успешных операций - задержание организатора бот-сети Avalanche, разоблачение участника международной хакерской группировки Cobalt, участие в прекращении деятельности международной хакерской группы FIN7.

