МВФ требует от Украины начать монетизацию субсидий скорее

Международный валютный фонд в Меморандуме об экономической и финансовой политике, одобренном Советом директоров МВФ 18 декабря, указал шаги, которые необходимо выполнить Украине в сфере энергетики, передает УНН со ссылкой на документ.



В частности, МВФ ожидает от Украины повышения тарифов на газ и отопление в соответствии с ранее объявленным графиком.



Кроме того, в Валютном Фонде требуют, чтобы пилотный проект по монетизации субсидий стартовал в марте 2019 года.



В МВФ подчеркнули важность процесса анбандлингу НАК "Нафтогаз Украины", а также увеличение добычи газа.

