Нагибают крестом и паспортом. До хруста

С каждым днем все очевиднее, что Украину нагибают так, что хребет уже трещит и маечка задирается до неприличия, максимально оголяя тыл и рождая скабрезные желания у тех, кто сзади. Не говоря уже о том, что делают с Украиной спереди. Точнее, даже не так! Украина уже давно стоит в такой невиданной даже для «Камасутры» позе. Теперь очередь, похоже, доходит до тех, кто согласился с тем, чтобы Украину так «петрушили» и лошили. До ее нынешнего правящего режима, чьих предводителей поставили перед сложным выбором: или нагибать страну дальше и уже нагибаться самим, или это сделают другие.



Придут и сделают. А выбора нет – бежать некуда, там, в местах искомого пожизненного убежища, сначала гарантии безопасности надо заработать. Ростов, как говорится, не резиновый, а любому окружному федеральному суду в том же Нью-Йорке все равно кого судить, лишь бы адвокатам платили, а те налог с прибыли в бюджет перечисляли. Это, кстати, очень удобный способ «раздевать» до копеечки беглецов, которые сдрыснули из своих стран с кубышками наворованного и, как им кажется, хорошо припрятанного баблишка. Отличное американское ноу-хау, виртуозно отработанное на нашем земляке – Павле Лазаренко, более известном в узких кругах, как «Пашка-Американец» (судили и ободрали его в США) или «Пашка-Панамец» (за верзуху взяли и на прикол потянули его с панамским паспортом).



Ростов, как говорится, не резиновый, а любому окружному федеральному суду в том же Нью-Йорке все равно кого судить, лишь бы адвокатам платили, а те налог с прибыли в бюджет перечисляли. Это, кстати, очень удобный способ «раздевать» до копеечки беглецов, которые сдрыснули из своих стран с кубышками наворованного и, как им кажется, хорошо припрятанного баблишка. Отличное американское ноу-хау

Томос только все маячит впереди, а ближе не идет. И признания все нету. Рыжий Евстратий (Зоря), архиепископ Черниговский и Нежинский и глава Информуправления «Киевской патриархии», в Бозе почившей именно 15 декабря под грузом томоса, решил было порадовать гаранта: читал, мол, недавно интернет, так нас Ватикан признал, ура урацкое и танки наши быстры. А в Ватикане, как говорится, отсмеялись и все опровергли

Не только стране и ее народу трудно, но и перед режимом в Киеве поставлена неподъемная задача по сути: не воровать и не коррупционировать. А если нет, то и сдрыскивать будет некуда. Вот нагнули, так нагнули! Знаменитая команда в пункте для проверки допризывников – «Нагнуться и раздвинуть ягодицы!» – кажется, согласитесь, детским лепетом с вот этим «Не воровать и взяток не брать!»

Так вот этот новоявленный мучачо Пабло из Хацапетовки, потрепанный жизнью и противостоянием с Леонидом Кучмой, вышедшим из молодецкого запоя и понявшим, что в стране почти всем рулит «не политик, а хозяин», решил, что пора сваливать. С наворованным. И свалил, оставив дома даже жену и уже предвкушая все новые прелести рая. А тут США со своим ноу-хау. Это раньше они искали деньги по оффшорам, копались в бумажках, разыскивали свидетелей и что-то доказывали перед тем, как отобрать. Теперь все проще: брали денежного клиента за белы рученьки и волокли на цугундер, обещая все – от пожизненки до электрического стула после длительного ожидания в камере с мускулистыми неграми, истосковавшимися по женской ласке в виде хоть какого-то «петуха». И клиент, чуя неладное, нанимал адвокатов (а в США по таким делам они, адвокаты, дорогущие), платил им и принуждал убеждать общественность, что он – «не такой».И шли годы, американская Фемида демонстрировала неуступчивость, гонорары адвокатов могли только расти, клиент сидел и пух от жизни такой, а наворованные им кубышки стремительно пустели. Заметьте, сами пустели, ибо опустошал их сам хозяин, вдруг понявший, как он любит свободу. И когда американское самое гуманное в мире правосудие понимало, что почти обобрало терпилу в полосатом или подогнало его сбережения, достаточные для более-менее пристойной жизни, тогда ему «паяли» какой-то не очень обременительный срок и выпускали. Он выходил счастливый невиданно и остаток бабла «дожигал» уже в США. Так и Лазаренко: был, по слухам, с миллиардами, а через «червонец на киче», благодаря адвокатам, вышел на свободу миллионером. Тоже по слухам. Я не уверен, продал ли он особняк Эдди Мерфи с 46 спальнями на Тихом океане, который он некогда приобрел по запаре и от раздутой радости, но то, что спеси у него поубавилось, это точно. Вместе с баблом поубавилось. И все довольны. И США, и Пашка, до сих пор, неверное, мажущий кремом след на ноге от электронного браслета.Но – «такова селяви»: «тебя посодют, а ты не воруй», как говорится в одном декоммунизированном совфильме. А знаете, почему декоммунизированном сегодня в Украине? Очень уж ментально не нравится многим ее кэрманычам указанная фраза о перспективе посадки – что-то неуловимое, но неотвратимое в судьбе она (фраза) им невольно навевает...Но мы не о фразе и не об украинских ворах, казнокрадах и коррупционерах, перспектива которых, кажется, ясна – за то и стоял майдан, кстати. Мы – о православном Митрополите Кишиневском и всея Молдавии Владимире (Кантаряне), который изучил все прелести получения соседней Украиной томоса да и сделал вывод: «Нехорошо, что на Украине в церковную сферу вмешивается политика, если вмешивается политика, то церковь уже не церковь, она становится политической партией». А засим этот предстоятель Православной Церкви Молдавии (ПЦМ), как и каноническая Украинская Православная Церковь, самоуправляемой в единстве с Московским патриархатом, как бы резюмировал: «Я надеюсь, что мы все, и в Молдавии, и в других странах, будем молить Господа, чтобы он послал мир и мудрость иерархам, священникам и верующим, вовлеченным в этот конфликт».Что это означает? Да только то, что у Украины и ее радостных властей есть проблемы с... томосом. И с признанием новой «Православной церкви Украины» – «ПЦУ», рожденной под символичную оговорку гаранта нации в Софии Киевской 15 декабря 2018 года. В Украине ждут томоса (6 января 2019 года) и всеобщего признания (и сейчас и повсеместно и постоянно). Гарант нации, даровавший томос, по недогляду, кажется, уже не присутствует победно разве что на торжественных открытиях фастфудов, переделанных из общественных туалетов, пустующих из-за отсутствия «сырья» у оголодавшего напрочь народа, а томос только все маячит впереди, а ближе не идет. И признания все нету. Рыжий Евстратий (Зоря), архиепископ Черниговский и Нежинский и глава Информуправления «Киевской патриархии», в Бозе почившей именно 15 декабря под грузом томоса, решил было порадовать гаранта: читал, мол, недавно интернет, так нас Ватикан признал, ура урацкое и танки наши быстры. А в Ватикане, как говорится, отсмеялись и все опровергли. Напрочь! Как курочка снесла яйца дедушке, в известном анекдоте. Не наше это дело, чтобы кого-то признавать или не признавать в соседнем христианском «хозяйстве», сами, сами, сами, коварно как бы говорят эти католики, явно не осуждая очередной раскол в православии...И никто, повторяю, НИКТО в мировом православии, кроме Вселенского патриарха Варфоломея и Администрации президента Украины, которые на двоих и замутили эту «ПЦУ», «новорожденную 15 декабря» не признал. Радость вызвал ролик о том, что в одном приходе Элладской православной церкви случилось якобы поминание главы «ПЦУ» митрополита Епифания (Думенко). Оказалось – полулипа и самодеятельность из мести. Замглавы Отдела внешних церковных связей канонической УПЦ протоиерей Николай Данилевич все разъяснил: «Это был единичный случай. Говорить о том, что это позиция всей Элладской Церкви, будет неправильным, поскольку только после праздников соберется заседание Синода этой Церкви для оценки Собора, который прошел в Киеве. Фактически произошедшее поминание – это самодеятельность, за которой стоит один ушедший на покой епископ. Он в личном плане крайне критично настроен в отношении РПЦ. В целом же, по правилам Элладской Церкви, местный митрополит имеет право поминать только Архиепископа Афинского, как главу своей Церкви, и только Афинский архиепископ поминает предстоятелей всех других Церквей. Поэтому, как я уже говорил, то, что произошло, является самодеятельностью и самоуправством».Нет, конечно, даже российские симпатики «ПЦУ», тоже искренне ненавидящие Владимира Путина и «московских попов», утверждают, что все новые церкви рождаются в муках и все будет хорошо – признают со временем и приголубят, нужно только потерпеть. Но вот тут-то и закавыка. У многих иерархов «ПЦУ», либо чувствующих себя обманутыми, либо рассчитывающих с получением томоса обмануть Константинопольский патриархат и выйти из-под его контроля и рулить по-своему, есть чувства и надежды, которые могут изначально вообще порвать новое образование непомерными амбициями или несбыточными планами. И, как говорится, Бог бы с ними, с амбициями и планами, если бы не... томос. Да-да, сам долгожданный томос. Именно он, полученный 6 января будущего года, может похоронить и амбиции, и саму «ПЦУ», если та окажется в руках «амбициозных» и не будет придерживаться установок этого самого томоса.И об этом предупреждает сам экс-глава отдела внешних связей УПЦ МП Кирилл Говорун, ныне профессор университета Лойола-Меримаунт в Лос-Анджелесе, которого называют одним из «отцов» украинской автокефалии – он «томосил» на всю Вселенную еще с середины 2000-х годов. А сейчас этот товарищ прямо говорит о недопустимости отступления от томоса: «С точки зрения некоторых представителей новой церкви, они могут это сделать (изменить условия томоса или утвержденный Устав «ПЦУ». – Авт.) без согласования с Константинопольским патриархатом. ...Я хочу тоже сказать, что в ходе моих дискуссий с Константинополем по этому вопросу я услышал такую точку зрения: если будет пересмотрен Устав – будет пересмотрен томос. ...Потому что с самого начала было отмечено, что Устав и томос – это один пакет документов. И если в этом пакете один документ изменяется, то соответственно может измениться и другой документ». А то и вообще томос могут забрать: кто дал, тот и забрал. А «разжалованный» в митрополиты «патриарх» Филарет (Денисенко) ведь и не скрывает, что он «патриархом был, патриархом и умрет», руля «ПЦУ» по-прежнему и используя «своего мальчишку» – митрополита Епифания (Думенко) как куклу-ширму...И все бы ничего для украинского режима. Можно было бы и дальше с перерезанием ленточек открывать новые упомянутые выше фастфуды на месте туалетов, благо дело – еды становится все меньше, а заброшенных «коллективных толчков» хватает. Но может встать вполне светский и очень чувствительный вопрос – а где и как отдыхать после трудов таких немыслимых? Ведь забрезжила и другая кардинальная зрада: могут отобрать безвиз, с которым гарант нации носится уже больше года как с символом победы и с «фантастычною дивчынкою», которая маленькая, но патриотка и донимает президента, ибо срочно хочет в армию. Путина, наверное, побеждать.В недавнем докладе Еврокомиссии, частично посвященном и безвизу, сказано: «Украине еще предстоит выполнить критерии для либерализации визового режима. Многие требования предыдущего (мартовского) отчета остаются не выполнены, для чего Украине необходимо принять немедленные действия, которые также необходимы для выполнения обязательств в сфере борьбы с коррупцией и нелегальной миграцией». Украину поставили в один ряд с теми странами, чьи граждане активно участвуют в трансграничных организованных преступных группировках, занимающихся контрабандой, торговлей людьми, нелегальной перевозкой мигрантов, наркоторговлей, киберпреступностью, махинациями с недвижимостью и отмыванием денег. А также транзитом контрабанды на территорию ЕС поддельной продукции, в особенности табачных изделий».А следовательно, Киеву официальному прямо сказано: чтобы не допустить замораживания безвиза, Украине выдвинуты семь требований, которые должны быть выполнены в кратчайшие сроки: 1) срочно сократить число прибывающих в ЕС нелегальных мигрантов с украинским гражданством; 2) организовать информационные программы о правах и обязанностях в рамках безвиза; 3) отказаться от «чрезмерного регулирования» неправительственных организаций; 4) обеспечить независимость и эффективность антикоррупционных структур; 5) восстановить независимость и работу специальной антикоррупционной прокуратуры; 6) создать полностью рабочую систему декларирования собственности госчиновников; 7) повысить эффективность полиции и спецслужб в борьбе с оргпреступностью, в том числе киберпреступностью.Другими словами, не только стране и ее народу трудно, но и перед режимом в Киеве поставлена неподъемная задача по сути: не воровать и не коррупционировать. А если нет, то и сдрыскивать будет некуда. Вот нагнули, так нагнули! Знаменитая команда в пункте для проверки допризывников – «Нагнуться и раздвинуть ягодицы!» – кажется, согласитесь, детским лепетом с вот этим «Не воровать и взяток не брать!». Даже если на «видроджэну» гарантом мову перевести, все рано звучит не слаще, а зловещее – «Нэ красты!». Это же – серпом по тестикулам. Или с носака туда же. И хорошо, что хоть предупреждают......Но по-любому шикарная поза «зю» получилась для власть предержащих. И украсть запрещают, и взятку не возьми, и безропотно раком стой перед куратором. Потому что и грехи замолить скоро будет негде (томос не дадут или отберут), и за бугор не сдрыснуть (безвиза не будет, а при пограничном контроле сразу установят, кто, с каким паспортом, куда и с каким баблом едет). Адвокаты в ЕС и США уже потирают жадные и потеющие от предвкушения плодоносной «дойки» патриотов из Украины руки. Но все равно хорошо: такой расклад греет душу тем, кто с голодухи, повторяю, и в туалеты уже реже ходит, несмотря на томос...