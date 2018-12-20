Берлин удивлен решением Трампа по Сирии

Германия удивлена "неожиданной сменой курса" Вашингтона по Сирии. Об этом говорится в заявлении главы МИД ФРГ Хайко Мааса, распространенном пресс-службой ведомства в четверг, 20 декабря.



"Не только для нас неожиданная смена курса американской стороной стала неожиданной. "Исламское государство" отброшено, но угроза не исчезла", - говорится в заявлении



Отмечается, что решение президента США Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии может угрожать борьбе с ИГИЛ.



"Есть опасность, что последствия данного решения могут нанести урон борьбе с ИГ и поставить под угрозу достигнутые успехи. До сих пор есть (террористические) структуры в подполье, террористы активны на востоке Сирии", - говорится в заявлении.

