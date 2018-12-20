Трамп заявил, что борьбой с ИГ должны заниматься Россия, Иран и Сирия

Президент США Дональд Трамп заявил, что борьбой с террористической группировкой "Исламское государство" должны в первую очередь заниматься Россия, Иран и Сирия, так как они являются ее врагами в силу своей географической близости к региону. Об этом американский лидер написал в четверг на своей личной странице в Twitter, комментируя свой приказ о выводе американских войск из Сирии.



"Уход из Сирии не был сюрпризом, - написал лидер США. - Я вел кампанию в поддержку этого в течение нескольких лет, и шесть месяцев назад, когда я совершенно публично заявил о желании предпринять такой шаг, я согласился с тем, чтобы остаться дольше".



"Россия, Иран, Сирия и другие являются местными врагами ИГ, - добавил Трамп. - <...> Пришло время вернуться домой и восстановиться. Сделаем Америку великой снова!"



