Как сионистский заговор приведёт к власти Зеленского

«Все евреи – не все признались», как говорят у нас в Одессе. Занявший уже второе место в рейтинге электоральных симпатий украинцев, пророссийский шоумен Владимир Зеленский всё сильнее и сильнее закрепляет своё лидерство в рейтингах электоральных симпатий и повышает свои шансы на победу в предстоящих выборах президента Украины, чему способствует поддержка покровителя Владимира Путина и спонсора Игоря Коломойского.



При этом, не только им одним выгодно, чтоб к власти пришёл Владимир Зеленский, как представитель данной национальности и компромиссная фигура.



Победе Зеленского на выборах возрадуются еще и члены нынешнего и прошлого политикумов. Как можно догадаться это представители еврейской общины, которые плотно закрепились на самых высоких постах Украины, начиная со времён независимости.



По правде говоря, «своего» кандидата поставить на высшую должность в стране эти товарищи хотели давно, но никак не могли найти подходящего человека. Здесь же сошлось всё – известность, любовь публики и, самое главное, нужное происхождение!



Кстати, из-за этого критерия не подошла на кандидата от иудеев Юлия Тимошенко, которую вскоре должны толерантно убрать из президентской гонки. Не подошла не потому, что не еврейка (её настоящая фамилия Капительман), а потому, что попыталась скрыть свое происхождение, это глубоко зацепило представителей сионистского круга.



Справедливости ради, надо сказать, что такая попытка была уже реализована в 2014 году, когда к власти был приведен Порошенко-Вальцман, но он оказался слишком жадным к деньгам, даже к деньгам своих собратьев по вере, именно поэтому на этих выборах у него уже нет ни единого шанса.



Другие представители – Кернес, Добкин, Фельдман, Гройсман и т.д. – для этого были слишком неблагородного происхождения, в отличие от Владимира Зеленского.



Почему именно сейчас?



Арабо-израильская война длится уже не один десяток лет. Угроза со стороны арабских стран возрастает и Израиль боится потерять свою территорию, а, в следствии этого, и народ. Именно поэтому на высшем уровне представителями иудейской общины было принято решение об интеграции иудеев по всей Европе. Начать решили с Украины.



Несмотря на вооруженный конфликт, Украина идеально подходит сионистам – отличное географическое положение, богатая природа, наличие редких ресурсов и, самое главное – люди! О нет, не потенциал украинцев имеется в виду, а именно обширное распространение иудеев по всей стране, начиная от малого, заканчивая самыми высокими властными кабинетами. Иначе как объяснить такое внимание к представителям именно этой общины, их новому году, который последние пару лет возвышен чуть ли не до уровня государственного праздника, освящаемого всеми центральными каналами?



Но что же в таком случае ждёт украинцев? О! Судьба коренных (если такие вообще останутся) украинцев будет крайне незавидной. Всех женщин будут использовать в качестве служанок и наложниц, которые будут удовлетворять прихоти новых хозяев страны, а мужчин отправят воевать в Израиль, потому что затянувшийся конфликт им уже надоел, а, судя по тому, как проходит война на Донбассе – агрессивная украинская армия была бы Израилю очень кстати. Отдельно необходимо заметить, что запущенная действующим президентом-евреем история с Томосом, направлена на то, что б развалить существующие православные церкви на территории Украины и дать возможность для расширения иудейской веры с дальнейшим обращением в нее всех украинцев. Вот такая нас с вами ждет судьба…



Зеленский всегда отличался откровенным приспособленчеством. У этого «шоумена» нет Родины. Точнее, Родина там, где хорошо платят. Неужели кто-то действительно хочет, что такой сценарий, который выгоден только одной национальности, реализовался?