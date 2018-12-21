Порошенко надеется получить боевые вертолеты Airbus для нужд ВСУ

Президент Украины Петр Порошенко надеется, что у Украины со временем появятся боевые вертолеты Airbus.



"Мы должны иметь также и боевые вертолеты Airbus, которые укрепят боевую мощность Вооруженных сил Украины для защиты суверенитета территориальной целостности и независимости нашего государства... И вторым этапом будет реализация именно этого направления", - сказал П.Порошенко во время презентации первых двух вертолетов H225 французской компании Airbus Helicopters совместного украино-французского проекта Национальной гвардии и МВД в пятницу в Киевской области.



Он напомнил, что обсуждал этот проект с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель менее года назад.



По словам президента, возможности этих вертолетов чрезвычайно большие: более 11 т грузоподъемность, до 24 спасателей и пассажиров, большие надежности и эффективности, более 1 тыс. км радиус действия.



"В первую очередь они будут направлены на обеспечение спасательных работ, в том числе в горной местности, в том числе и в морской местности, в частности в Азово-Черноморской бассейне, где мы, к сожалению, должны быть готовы к любым инцидентам, для авиационной разведки, но в первую очередь задача – охранять границу, спасать людей", - сказал П.Порошенко.



Как сообщалось, в июле 2018 года Украина и Франция подписали контракт на приобретение 55 вертолетов Airbus Helicopters для украинской системы государственной авиационной безопасности и защиты. По данным La Tribune, подписанное соглашение предусматривает закупку украинской стороной у Airbus Helicopters вертолетов H125, H145 и H225. Общая сумма сделки оценивается порядка EUR 555 млн.



В рамках украинско-французского контракта, до конца 2018 года четыре вертолета поступят для Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии Украины.

