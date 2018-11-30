Львовская фирма вместе с Prozorro «наезжает» на ФГИ из-за «Сирки»

Новороздельское горно-химическое предприятие «Сирка», проданное 10.12.2018 года через Prozorro с нарушением законодательства, стало причиной беспрецедентного давления на должностных лиц ФГИУ. Об этом редакцию уведомил источник в Фонде государственного имущества.



По его словам, к электронным торгам была допущена фирма ООО «Торговый дом Карпаты», зарегистрированная за 10 дней (30.11.2018) до аукциона по продаже 100% пакета акций ЗАО «НГХП «Сирка». Закон Украины «О приватизации государственного и коммунального имущества» не допускает участие фирм-однодневок в приватизации: обязательным документом является годовая или хотя бы квартальная отчетность.



Однако, "Торговый дом Карпаты» сумел договориться с руководством одной из площадок Prozorro и, вопреки законодательству, стал участником электронного конкурса, даже не смотря на то, что часть документов на конкурс были поданы с опозданием на две недели.



Последней преградой к завершению приватизации является принципиальная законная позиция Фонда госимущества, который предложил выкупить акции второму участнику торгов, предоставившему полный пакет документов.



Источник сообщил, что уже несколько дней должностные лица ФГИ и другие участники «приватизационной истории» испытывают давление от ряда бизнесменов из Львова, представляющих интересы ООО «Торговый дом Карпаты». Причем, представители Prozorro также настаивают на победе своих фаворитов. Пока неясно будет ли ситуация иметь продолжение в виде уголовного расследования. И выльется ли скандал вокруг «Сирки» в политические разборки.

